Беседа с индивидуальным предпринимателем КАРИМ, которой принадлежит караоке-бар "Облака", состоялась в специализированном межрайонном суде по экономическим делам Костанайской области (СМЭС) сегодня, 28 января. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) области представляла специалист Асель БАЙМУХАМЕТОВА. Она пояснила, что "Облака" нарушили режим карантин и работали в неположенное время.

Фото из архива "НГ"

- Согласно постановлению главного санитарного врача, работа караоке-баров разрешена до 20.00 при условии нахождения в баре не более 30 посетителей и нахождением не более 4-х человек за одним столом, - пояснила Баймухаметова. - Однако "Облака" работали в неположенное время в октябре и ноябре прошлого года. И даже после наложения штрафов 17 и 23 января этого года у них были зафиксированы посетители, что подтверждается рапортами полиции, а также фото и видео мониторинговой группы. В связи с чем прошу приостановить деятельность караоке-бара, так как массовое скопление людей в нем способствует распространению инфекции и угрожает здоровью населения.

Владелица Карим категорически не согласилась с предъявленными обвинениями.

- Мониторинговая группа специально приезжает заранее и ждет, пока выйдут посетители, - пояснила она. - У нас установлен забор. В один из приездов представители группы перелезли через забор, сломали замки на воротах. Мы бы успели вывести людей, но они не дали нам этого сделать.

Владелица бара Карим (в правом верхнем углу), Тамаша Сураганова (в левом нижнем углу) / Кадр из видеозаписи

Истец возразила, что 17 января бар работал в 22.43, а 23 января - в 01.00. Есть фото и видео людей, сидящих за столом.

- В эти дни мы работали только на вынос и доставку, что не запрещено делать круглосуточно, - сообщила Карим. - Конечно, люди приходят, садятся, ждут еду...

- Но есть видео с накрытыми столами, в зале играет музыка, - возразила Асель Баймухаметова.

- Фоновая музыка у нас всегда играет, - заметила владелица караоке-бара. - Кроме того, один штраф в размере 319 000 тенге я уплатила. На второй в размере около 670 000 тенге у меня нет денег, он так и "висит" на мне. Оплата аренды помещения, коммунальных услуг, зарплата персоналу, где нам брать на это деньги? А вы хотите нас закрыть на три месяца! И как нам тогда жить, если это мой единственный источник дохода? Я готова закрыть караоке-бар, если государство оплатит мне вынужденный простой, но выплат ведь нет. И почему вы нас считаете главными распространителями инфекции, если везде столпотворения?

В этом деле в качестве третьей стороны принимала участие и руководитель правового отдела акимата Костанайской области Тамаша СУРАГАНОВА. Она сообщила, что представляет акима области.

- Он является представителем президента на вверенной ему территории и защищает государственные интересы в Костанайской области, - объяснила она. – Также он председатель штаба по недопущению инфекции. Как третья сторона мы полностью поддерживаем иск. Иск вменяется на основании Кодекса о здоровье населения и системы здравоохранения, согласно которому можно подавать в суд за нарушение режима карантина. Да, владелица оплатила штраф, но результата это не дало, поэтому мы имеем право подавать иск и приостановлении деятельности на 3 месяца. Считаем, что это разумный срок и его можно применить с учетом принципа аналога закона - согласно ст. 648 КоАП деятельность можно остановить на 3 месяца. Либо применить принцип аналогии права.

Споры между участниками не прекращались и в ходе беседы каждый доказывал свою правоту. Слушание по этому делу состоится на будущей неделе.