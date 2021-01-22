Круглый стол провели в РПП «Атамекен» 21 января по инициативе специализированного межрайонного суда по экономическим делам Костанайской области (СМЭС), куда начали поступать иски от департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В некоторых исках санврачи просят полностью приостановить деятельность этих заведений в связи с регулярной работой в режим карантина. Однако, как выяснилось, СМЭС не имеет права выносить такие решения.

Инициировать совещание представителям экономического суда, похоже, пришлось после того, как туда поступило три иска от ДСЭК с требованием закрыть сразу три костанайских караоке-бара: Jon Snow, Baker-Street и "Облака". На совещании этот момент не озвучили, но заявили, что не знают, как рассматривать подобные иски.

Айнур Танерберген сообщила, что принимать решения о закрытии бизнес-объектов - не в компетенции СМЭС / Кадр из видеоконференции



- Иски в отношении заведений участились, однако все они касаются сферы гражданско-правовой ответственности, - пояснила судья СМЭС Айнур ТАНЕРБЕРГЕН. - Все факты, изложенные в материалах таких дел, относятся к категории административных правонарушений. Рассмотрение административных дел - не наша специфика, которую мы не в праве себе присваивать.

Однако представители административного суда сразу пояснили, что и у них, по большому счету, нет права приостанавливать деятельность увеселительных заведений.

Елена Лымарь: «Приостановление деятельности - это дополнительная мера наказания» / Кадр из видеоконференции



- Приостановление деятельности - это дополнительная мера наказания, - пояснила судья Елена ЛЫМАРЬ. - Статья 425 Административного кодекса, которая, согласно искам, вменяется владельцам увеселительных заведений, не предусматривает приостановление деятельности. Ее можно применять по отдельным делам, но нужны веские основания. И подобных дел в нашем производстве еще не было. Соответственно, практики их рассмотрения у нас нет.

- До настоящего времени мы такие дела не рассматривали, - подтвердила еще одна судья административного суда Асель СПАНОВА. - Еще очень часто материалы в отношении владельцев развлекательных заведений приходят неполные. В них нет показаний свидетельских показаний, не хватает видеозаписей нарушений.

В общем, судьи и экономического, и административного судов пояснили, что пока не знают, как рассматривать дела в отношении владельцев развлекательных заведений, а тем более - на каких основаниях приостанавливать их деятельность.

Главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ искренне удивился таким ответам.

Главного санитарного врача области очень удивила информация судей / Кадр из видеоконференции



- Для меня было открытием, что судьи не могут приостановить деятельность наиболее злостных нарушителей, - сказал он. - Такие рекомендации дает мониторинговая группа, неоднократно проверяющая заведения и записавшая их в нарушители. Основное нарушение - это регулярное проведение массовых мероприятий в заведениях в режиме карантина, несмотря на предупреждения и постоянные штрафы. Если мы будем подавать иски по ст. 462 Административного кодекса, когда постоянно дается время на исполнение предписаний, то эпидемия Covid-19 будет распространяться дальше.

Даулетбаев подчеркнул, что в случае с развлекательными заведениями, в которых массово нарушается карантин, хотелось бы «более оперативных решений по приостановлению деятельности».

Директор костанайской РПП «Атамекен» Мурат АБЕНОВ отметил, что в крупных городах есть такое понятие, как «экстренное извещение» - когда мониторинговые группы выписывают предписания о приостановлении деятельности заведений.

- Конечно, у нас на практике все это не отработано, - отметил Абенов. - Мы следим за тем, чтобы права предпринимателей не нарушались, и призываем их работать без нарушений санитарных норм. Тем более, что сейчас будет рассматриваться пилотный проект о возможности дать работу бизнесу даже при условия попадания области в красную зону. Добросовестный бизнес ищет возможность работать и это нормально. Но со злостными нарушителями должны работать суды.

Председатель совета по защите прав предпринимателей РПП Владимир ШАКУН добавил, что сдерживание работы бизнеса ограничительными мерами отрицательно влияет на развитие экономики.

- При этом штрафы за нарушения, согласно ст. 425 Административного кодекса, несколько лет назад выросли в разы, - пояснил он. - Но самое главное - что никакой альтернативы им нет. Хотя нарушения совершенно разные, в том числе и по степени общественной опасности. Я считаю, что необходима градация нарушений и штрафов. Это же основы общей теории права, предписывающие выносить наказание соразмерное нарушению. На практике же владельцы бизнеса сталкиваются с безразмерными штрафами, вне зависимости от тяжести нарушения.

Предприниматели хотят работать, невзирая на ограничения, санврачи - приструнить злостных нарушителей карантинных норм. Результаты этого противостояния вылились в вал исков от санврачей с требованием закрыть бизнес-объекты. Однако в судах только разводят руками. И пока получается, что кафе, ресторанам и караоке-барам можно отделываться штрафам и работать, несмотря на ограничения.



