Уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения КФ АО «Евразийский банк» Мырзабая Шалбаева начали рассматривать в Житикаринском районном суде 8 января.

Мырзабай Шалбаев уехал в Челябинск, но уже через 8 дней его нашли

Согласно материалам дела, 12 ноября 2019 года Шалбаев зашел в хранилище банка, взял 205 000 евро и, когда кассир отвернулся, бросил сумку с деньгами за шкаф. Когда кассир вышел из хранилища, Шалбаев забрал сумку и ушел.

Обычно столь крупные суммы, да еще и в валюте в филиалах банки не хранят. Деньги привезли по запросу самого подозреваемого. Шалбаев сообщил, что они нужны ему для обмена валюты. Деньги начальнику отделения привезли, но позже задумались - зачем в маленьком городе такая крупная сумма в евро? 12 ноября вышестоящее руководство Евразийского банка отправило в филиал ревизора. Он тут же обнаружил хищение.

К этому времени Шалбаев уже успел пересечь таможенный пост «Кайрак», а позже сбежал с деньгами в Челябинск и арендовал там квартиру. Мотивом преступления предположительно стали 8 кредитов, которые он оформил на своих родственников. Тогда же полицейские отрабатывали версию о том, что подозреваемый был игроманом.

- Мы создали группу, которая выехала в Челябинск. С собой взяли сотрудника службы безопасности банка. Я лично позвонил начальнику УВД Челябинска, он нам выделил своих сотрудников, - комментировал это громкое преступление на брифинге 21 ноября 2019 года начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ. - Работать начали с места, где его оставил казахстанский таксист, - возле торгового дома "Куб". Искали его следы, нашли. Он грамотный парень, почти без ошибок действовал, выкинул свои телефоны, сидел на квартире и никуда не выходил. Нашли его с помощью компьютерных технологий.

Как сообщал Аймагамбетов, 20 ноября костанайские и челябинские полицейские установили адрес съемной квартиры, в которой скрывался подозреваемый. Во время обыска в ней нашли 136 000 евро (около 58 млн тенге). А в квартире, которую он арендовал в Житикаре, нашли записку: "Мама, извини, я задолжал. Не переживай, со мной будет всё хорошо. Я не думал, что в моей жизни всё так получится".

Задержанного водворили в ИВС Челябинска. Из-за начавшейся в 2020 году пандемии возникли задержки с его этапированием в Казахстан. Экстрадировали только весной 2020 года и поместили в СИЗО Костаная.

8 января адвокат Мырзабая Шалбаева ходатайствовал о процессуальном соглашении с государственным обвинителем, которое готов заключить его подзащитный. Оно подразумевает полное признание вины и возмещение ущерба.

В качестве потерпевшей стороны в суде выступает представитель КФ АО «Евразийский банк», который не возражал против заключения процессуального соглашения. Однако прокурор сообщил, что ему нужно время для того, чтобы решить вопрос с соглашением. Пока не решен вопрос и о возмещении материального ущерба, ведь 69 000 евро подсудимый успел потратить.

Фото из архива «НГ»