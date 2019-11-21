"Мама извини, я задолжал!" - как задержали начальника житикаринского отделения банка, сбежавшего в Россию с 87 млн тенге

Начальник отделения Евразийского банка в Житикаре подозревается в том, что он, воспользовавшись служебным положением, присвоил более 205 000 евро (около 87 млн тенге). Преступление было совершено 12 ноября.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

Как сообщил сегодня, 21 ноября, на едином приеме граждан начальник департамента полиции по Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, следствие предполагает, что сумма похищенных в банке денег значительно крупнее.

- Сразу после кражи подозреваемый попытался скрыться в России, - рассказал Аймагамбетов о расследовании этого дела. - Он пересёк границу на таможенном посту "Кайрат" в Карабалыкском районе и, доехав до Челябинска, арендовал там квартиру. Мы создали группу, которая выехала в Челябинск. С собой взяли сотрудника службы безопасности банка. Я лично позвонил начальнику УВД Челябинска, он нам выделил своих сотрудников. Работать начали с места, где его оставил казахстанский таксист - торгового дома "Куб". Искали его следы, нашли. Он грамотный парень, почти без ошибок действовал, выкинул свои телефоны, сидел на квартире и никуда не выходил. Нашли его с помощью компьютерных технологий. Он рассчитывал затеряться в большом городе.

Фото Георгия ГОВОРОВА

По словам Аймагамбетова, на видео с камер наблюдения банка видно, что подозреваемый зашёл в хранилище и, когда кассир отвернулся, незаметно скинул сумку с деньгами за шкаф. Кассир вышел из комнаты и подозреваемый забрал сумку.

Деньги привезли в банк по запросу подозреваемого - якобы для обмена валюты. Сотрудники банка в Костанае деньги выделили, но потом задумались - зачем в маленьком городе такая крупная сумма денег. 12 ноября отправили в филиал ревизора, который и обнаружил хищение.

Предполагаемый мотив преступления - 8 кредитов, оформленных на подозреваемого и его родственников. Как уточнил Аймагамбетов, отрабатывается версия, что подозреваемый был игроманом.

20 ноября костанайские и челябинские полицейские установили съемную квартиру, в которой скрывался подозреваемый. Во время обыска в ней нашли 136 000 евро (около 58 млн тенге). А в квартире, которую он арендовал в Житикаре, нашли записку: "Мама, извини, я задолжал. Не переживай, со мной будет всё хорошо. Я не думал, что в моей жизни всё так получится".

Задержанный водворен в ИВС Челябинска. Решается вопрос о его этапировании в Костанайскую область.