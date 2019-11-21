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Сталкер
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Yorik: Сайлау оказывается буян и правонарушитель, только в этом году 700 тыс. отдал государству Ну он же там в комментах объяснил, что Рафик вапще неувиновэн
21.11.19 13:06
arman_kst
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
87 млн тенге достаточно для мирной жизни. А бегать жизнь - это копейки.
21.11.19 12:59
Сталкер
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
maxsaf: А у судьи первой инстанции есть какие-то лимиты на кол-во отмененных решений вышестоящим судом? Как сейчас, не знаю. Председатель Верховного Суда проводит другую политику, нежели...
21.11.19 12:54
Сталкер
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
таноми52: Что с логикой у этой Айнур НУРБАЕВОЙ? Или дело не в логике? Лично я не видел не по одному делу, рассмотренному с моим участием (или дела, в котором хоть как-то бы не высвечивались уши...
21.11.19 12:51
Yorik
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: алкогольная тема Рудного О как, мир тесен :-) Сайлау оказывается буян и правонарушитель, только в этом году 700 тыс. отдал государству :-o
21.11.19 12:49
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"Мама извини, я задолжал!" - как задержали начальника житикаринского отделения банка, сбежавшего в Россию с 87 млн тенге

Георгий ГОВОРОВ

21 ноября 2019, 12:00 |  Криминал

Начальник отделения Евразийского банка в Житикаре подозревается в том, что он, воспользовавшись служебным положением, присвоил более 205 000 евро (около 87 млн тенге). Преступление было совершено 12 ноября.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

Как сообщил сегодня, 21 ноября, на едином приеме граждан начальник департамента полиции по Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, следствие предполагает, что сумма похищенных в банке денег значительно крупнее.

- Сразу после кражи подозреваемый попытался скрыться в России, - рассказал Аймагамбетов о расследовании этого дела. - Он пересёк границу на таможенном посту "Кайрат" в Карабалыкском районе и, доехав до Челябинска, арендовал там квартиру. Мы создали группу, которая выехала в Челябинск. С собой взяли сотрудника службы безопасности банка. Я лично позвонил начальнику УВД Челябинска, он нам выделил своих сотрудников. Работать начали с места, где его оставил казахстанский таксист - торгового дома "Куб". Искали его следы, нашли. Он грамотный парень, почти без ошибок действовал, выкинул свои телефоны, сидел на квартире и никуда не выходил. Нашли его с помощью компьютерных технологий. Он рассчитывал затеряться в большом городе.

Фото Георгия ГОВОРОВА

По словам Аймагамбетова, на видео с камер наблюдения банка видно, что подозреваемый зашёл в хранилище и, когда кассир отвернулся, незаметно скинул сумку с деньгами за шкаф. Кассир вышел из комнаты и подозреваемый забрал сумку.

Деньги привезли в банк по запросу подозреваемого - якобы для обмена валюты. Сотрудники банка в Костанае деньги выделили, но потом задумались - зачем в маленьком городе такая крупная сумма денег. 12 ноября отправили в филиал ревизора, который и обнаружил хищение.

 

Предполагаемый мотив преступления - 8 кредитов, оформленных на подозреваемого и его родственников. Как уточнил Аймагамбетов, отрабатывается версия, что подозреваемый был игроманом.

20 ноября костанайские и челябинские полицейские установили съемную квартиру, в которой скрывался подозреваемый. Во время обыска в ней нашли 136 000 евро (около 58 млн тенге). А в квартире, которую он арендовал в Житикаре, нашли записку: "Мама, извини, я задолжал. Не переживай, со мной будет всё хорошо. Я не думал, что в моей жизни всё так получится".

Задержанный водворен в ИВС Челябинска. Решается вопрос о его этапировании в Костанайскую область.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3264
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.11.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С утра плохие новости,
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* maxsaf
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4167
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
С утра плохие новости

Преступник пойман, что в этом плохого?
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* таноми52
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно я дело как-то провернул неловко.
Меня за это причесала уголовка.
Там сильно били, колотили и пытали,
Но я молчал, они лишь время зря теряли...
:-) :-) ;-)
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§ ACROS
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.11.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Робин Гуды, которые на узкой проселочной дороге, грабили мытарей и жирных ростовщиков, а потом вместе с простым народом пропивали награбленное: у этого самого простого народа всегда вызывали восхищение.Налоговики и банки у нас: тоже вроде обделены всенародной любовью.Этот парень, также как и его пресловутый коллега Аблязов, украл не у некоего Пупкина или Мыркымбаева, а у современного ростовщика и притом - обезличенные, как бы "ничейные" деньги. Вероятно, у большей части населения он вызвал мимолетное чувство зависти: "АЙ, молодца" и досаду: "почему не я, это сделал, я был бы умнее и не попался бы".
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§ abaika95
Re: "Мама извини, я задолжал!" - как задержали...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чувак прошаренный,пришлось аж компьютерные технологии зайдйствовать чтоб его задержать))жалко если игроман, это хуже алкоголизма,практически не излечимо...
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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