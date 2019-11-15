По факту хищения крупной суммы денежных средств из Житикаринского филиала одного из банков второго уровня полицией Костанайской области начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренной ст. 189 ч. 4 УК РК(присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере).
Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
Как сообщила сегодня, 15 ноября, пресс-служба ДП Костанайской области, в совершении преступления подозревается сотрудник банка, который похитил вверенные ему денежные средства в сумме более 87 млн. тенге. Следствием уже установлено, что он пересек границу с РФ 12 ноября 2019 года. Принимаются меры к задержанию.
По информации "НГ", в совершении преступления подозревается сотрудник филиала "Евразийского банка".
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: в 30 бригаде обитают Хочешь обсудить -??давай в личке - а то многие не поймут здесь.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Ты не пьёшь и не куришь. Вроде Поэтому я и написал. Шутку юмора. [Исправлено: alex_60, 15.11.2019 - 22:50]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Пью оооочень редко Курю кальян.
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Ты не пьёшь и не куришь. Вроде.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Дядинька модератор Мы с Шурой по свойски общаемся Зачем трёте?