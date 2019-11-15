Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области

По факту хищения крупной суммы денежных средств из Житикаринского филиала одного из банков второго уровня полицией Костанайской области начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренной ст. 189 ч. 4 УК РК(присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере).

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Как сообщила сегодня, 15 ноября, пресс-служба ДП Костанайской области, в совершении преступления подозревается сотрудник банка, который похитил вверенные ему денежные средства в сумме более 87 млн. тенге. Следствием уже установлено, что он пересек границу с РФ 12 ноября 2019 года. Принимаются меры к задержанию.

По информации "НГ", в совершении преступления подозревается сотрудник филиала "Евразийского банка".