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Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области

15 ноября 2019, 16:04 |  Криминал

По факту хищения крупной суммы денежных средств из Житикаринского филиала одного из банков второго уровня полицией Костанайской области начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренной ст. 189 ч. 4 УК РК(присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере).

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz

Как сообщила сегодня, 15 ноября, пресс-служба ДП Костанайской области, в совершении преступления подозревается сотрудник банка, который похитил вверенные ему денежные средства в сумме более 87 млн. тенге. Следствием уже установлено, что он пересек границу с РФ 12 ноября 2019 года. Принимаются меры к задержанию.

По информации "НГ", в совершении преступления подозревается сотрудник филиала "Евразийского банка".
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3253
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то он унес в евро, почти двести тысяч, совсем молодой тридцать ему, только жить да жить, смотри в оба
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§ Сталкер
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.11.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ориентировка

[Исправлено: Сталкер, 15.11.2019 - 17:59]
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§ denfostr
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 15.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любой бы поступил на его месте. Уедет, заляжет на дно, сменит пол и ищи свищи. Тем более не такая большая сумма, чтобы его искать. Тут миллиардами воруют у госуларства и ничего не бывает. Тем более средства застрахованы вероятно. 200000 еуро это ращве много?
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§ Змея Подколодная
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.11.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для Соломоновых островов слишком мало, а для Мырзабая слишком много. Фиаско.
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§ Coopidon
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13.11.1990 г.р.
Днюху хочет отметить. Погулять захотелось.
:-o
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§ Матвей Запупыркин
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Днюху хочет отметить. Погулять захотелось.

все квитанции и накладные, пришлёт по электронке... :lol: а вообще, для безбедной жизни, в каком либо Мухосранске..коих в России великое множество...вполне хватит...замутит кафешечку на трассе...через время проедет на Родину ( за давностью преступления ) заберёт престарелых родителей...и уедет
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§ Vit
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8556
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:

Человек оставляет след за следом. Недолго ему гулять. Нету плана у него. . Хотя и сидеть не долго тоже будет. Чем он хуже корупционера) через 1.5 года опять в банк устроится работать) 8-)
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Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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