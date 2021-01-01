Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram. Лыжную базу построили в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости».

"Костанайская область занимает лидирующие позиции по зимним видам спорта в Республике Казахстан, костанайские спортсмены регулярно входят в национальную олимпийскую сборную для участия в олимпийских играх, - отмечает аким. - На базе оборудована лыжероллерная трасса с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2500 метров с качественным освещением, что даст возможность организации учебно-тренировочного процесса в течение всего года".

В новом административном корпусе шесть раздевалок с душевыми, универсальный тренажерный зал, восстановительный блок с массажным кабинетом, медицинский кабинет и пункт для питания.

"Лыжная база обеспечит возможность совершенствования спортивного мастерства более 300 детей и подростков, а также даст импульс подготовки спортсменов высокого класса – участников чемпионатов Республики Казахстан и Олимпийских игр", - подчеркнул Мухамбетов.

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