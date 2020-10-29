Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Рудном, которое в начале 2020 года анонсировал бывший аким города Бахытжан Гаязов, откладывается. Об этом сегодня, 29 октября, сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя управления физкультуры и спорта акимата Костанайской области Елена КИРЕЕВА.

Фото предоставлено РСК

Республиканский бюджет не выделил финансирование на строительство, пояснила она. Отказыватьтся от этой идеи в ведомстве не намерены, но пока не определились, в какую госпрограмму его включить.

Зато в Костанае завершают строительство новой лыжной базы и лыжной трассы в районе КЖБИ. Здание рассчитано на 75 человек, на строительство выделено 441 500 000 тенге.

- Первую очередь мы завершим в декабре и введём в эксплуатацию, - отметила Киреева. - Что касается гидроизоляции здания (на протекающие от подземных вод жаловался лыжник Михаил Щур - «НГ»), лучше обратиться в управление строительства.

Фото из архива "НГ"

Еще на два знаковых объекта в Костанае - Ледовый дворец на 2 500 зрителей и новый бассейн с дорожками длиной 50 м - потратят 6,4 млрд тенге. Оба планируют сдать в 2021 году.

- В Ледовом дворце будет стандартный хоккейный корт 60х30 м, - отметил принявший участие в брифинге руководитель отдела спорта акимата Костаная Гумар АБЗУЛИНОВ. - Мы в прошлом году ездили в Актобе, где построили такой же дворец, как у нас. Всё строят по стандарту.

- В этом году Костанайская область потеряла единственную в республике трассу, где проводились соревнования по картингу. Аким области обещал субсидировать поездки наших спортсменов. Какие меры предприняты, чтобы не допустить потерю секций картинга в нашей области? - спросил корреспондент «НГ».

Старую трассу переоборудовали под стоянку готовой продукции ТОО "СарыаркаАвтоПром" / Фото из архива "НГ"

- Мы встречались с федерацией картингистов, выслушали их и будем смотреть, где можно построить новую трассу за пределами города, - ответил Абзулинов. - Встречались более 10 раз. Выезжали и осматривали свободные площади и стоянки, чтобы можно было проводить тренировки в Костанае. Рассматривали стоянки за Большим мостом и возле "Тобыл Арены". Но по итогам решили строить новую трассу. Запросили предложения. Может быть, это будут проекты других регионов или России. Ждём хотя бы эскизный проект со стандартами полосы и длиной заходов на виражи. Как только эскиз будет готов, вновь соберемся и продолжим работу.

Другая проблема - костанайцы вынуждены делать перерывы в тренировках из-за проведения в спорткомплексах выставок, ярмарок и соревнований по другим видах спорта.

- Костанай действительно испытывает большую нехватку спортивных комплексов, - сказала Киреева. - Рассматривается вопрос по переоборудованию Дворца спорта в Дворец единоборств. Тогда тема проведения республиканских и областных соревнований на других базах будет исчерпана.

В этом году на ремонт 12 спортивных объектов в регионе выделили 630 700 000 тенге. Капитальный ремонт провели в здании спортзала стадиона «Жигер» под Аркалыком и стадиона «Топжарган» в с. Торгай Джангельдинского района.

- Проведены текущие ремонты шести стадионов в районных центрах, - сообщила Киреева. - Новые искусственные газоны футбольных полей появились на стадионах «Достык» с.Боровское, «Орталык» в с.Карабалык, «Автомобилист» с.Денисовка, на стадионе села Амангельды. На стадионе «Женис» в с. Карасу обновлены зрительские трибуны, тартановое покрытие спортивных площадок для тенниса, стритбола, воркаут-площадки и лукодрома, исскуственное покрытие волейбольной площадки. Завершено устройство стадиона в с. Заречное Костанайского района - восстановлены трибуны для зрителей, беговые дорожки с тартановым покрытием, обустроены две спортивные площадки для игровых видов спорта. Проведены текущие ремонты в двух районных и двух городских ДЮСШ.