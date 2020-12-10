«НГ» недавно сообщала о том, что после визита в торговую точку 11 ноября мониторинговой группы в отношении владельца магазина было начато административное производство. За то, что «Бакалея» в период карантина якобы работала после 21 часа.

Продавцы же утверждали, что в 21.35 они уже убирали в помещении, покупателей не было, кассовый аппарат выключили. Этот пример был одним из самых ярких на встрече хозяев небольших костанайских магазинов, которые высказывали претензии к действиям мониторинговых групп и возмущались размерами налагаемых на ИП штрафов.

Публикация об этом появилась 3 декабря. Первым на позицию предпринимателей отреагировал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ. Вечером того же 3 декабря он разместил пост в Фейсбуке, в котором заявил, что по ситуации с магазином «Бакалея» будет проведено служебное расследование в кратчайшие сроки. Руководитель полицейского ведомства также написал, что его удивили жалобы на подчиненных.

- Есть мое прямое указание, что полицейские работают в составе мониторинговых групп исключительно для обеспечения правопорядка, - четко очертил Аймагамбетов круг полномочий и пояснил, - сама статья (ст. 425 КоАП РК - "НГ") не в компетенции полиции, а в компетенции СЭС, незачем гнаться в этом случае за показателями, никто этого не требует.

4 декабря руководство ведомства известило, что детальный разбор произведен, изучено видео, из которого следует, что полицейский в составе мониторинговой группы в магазине «Бакалея» закон не нарушал, работал согласно принятого алгоритма.

4 декабря и городское управление санэпидконтроля решило прокомментировать ситуацию.

- Дело все еще находится в производстве, пока никто не наказан, - сказал заместитель руководителя управления Арип МЕНДЕКИНОВ. - Мы приглашали сотрудников магазина для того, чтобы они дали пояснения. Кроме того, мы посмотрели видеозапись... Стараемся досконально проверять все рапорта. У нас есть рекомендация для таких случаев, как в «Бакалее». Если не работаете, закрывайте дверь в магазин или вешайте табличку «Закрыто», «Идет уборка». Это же не трудно!

9 декабря вопрос по «Бакалее» был решен. Постановлением № 166 главного санврача Костаная производство по делу об административном правонарушении в отношении ИП Владислава Самоделко прекращено. «Нарушений со стороны ИП не было... в представленной видеофиксации факт нарушения отсутствует», - говорится в постановлении.