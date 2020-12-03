Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ назначил служебное расследование по жалобам предпринимателей. Об этом он сообщил на своей странице в Faсebook.

- Прочитал статью «Хозяева маленьких магазинов протестуют против произвола мониторинговых групп в Костанае». Очень возмущен этой ситуацией! - пишет генерал. - Сразу назначил служебное расследование, с результатами которого будет ознакомлена общественность. Если подтвердится, что протокол составлен необоснованно, он будет немедленно отменен в установленном законом порядке.

Как отмечает начальник ДП, его не только возмутила описанная в статье ситуация, но и удивила.

- Есть мое прямое указание, что полицейские работают в составе мониторинговых групп исключительно для обеспечения правопорядка, - заявил Аймагамбетов. - У них есть видеорегистраторы для фиксации, есть мое требование о том, что они, повторюсь, только лишь обеспечивают правопорядок. Эта статья не в компетенции полиции, а в компетенции СЭС. Незачем гнаться в этом случае за показателями. Никто этого не требует! К тому же в конце года сотрудники будут премированы за работу в условиях коронавируса, как и медики. Если сейчас полицейский будет наказан, то он будет лишен этой возможности - получить серьезную прибавку к зарплате - просто из-за протокола. Стоит ли так рисковать и деньгами и своим служебным положением? Я гарантирую, что в это ситуации я детально разберусь, виновные лица будут отвечать!