В церемонии открытия нового спортивного объекта приняли участие аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, ветераны и тренеры по боксу и их воспитанники, сообщает пресс-служба акима области.

Школу бокса построили в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости-2020», в ней есть тренировочная и соревновательная зоны.

- Открытие специализированного зала по боксу придаст дополнительную возможность в подготовке спортсменов, здесь смогут заниматься более 200 детей и подростков, - отметил Мухамбетов.

На церемонию пригласили победителей и призера прошедшего в Шымкенте чемпионата РК по боксу среди женщин: Надежду Рябец, Владиславу Кухту и Жанну Серикову.

Аким вручил им памятные подарки, а Надежде Рябец - сертификат на получение 2-комнатной квартиры в Костанае.

В марте Рябец завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио.

В августе Надежда заявила "НГ", что власти Костаная не выполнили обещания предоставить ей квартиру в том районе, где она учится и тренируется. После чего заместитель акима Костаная Рустем Каркенов сообщил, что Надежде Рябец необходимо дождаться окончательного решения этого вопроса.

Фото предоставлены пресс-службой акима Костанайской области