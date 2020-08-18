"Не понимаю, зачем он говорит, но не делает". Обладательница олимпийской лицензии - о попытках добиться поддержки от акима Костаная

Костанайская спортсменка Надежда РЯБЕЦ стала известна всему Казахстану в марте 2020 года, когда вернулась с олимпийской путёвкой из Иордании, где проходил международный лицензионный турнир по боксу. Надежду и её тренера торжественно встречали на перроне железнодорожного вокзала.

Фото из архива "НГ"

Прошло полгода. Олимпиаду перенесли из-за коронавируса. Рябец продолжает готовиться к главному спортивному соревнованию, пытаясь создать себе условия для тренировок. Надежда родилась и выросла в п. Ворошиловка Карабалыкского района, там же увлеклась боксом. Пять лет назад переехала в Костанай, чтобы учиться и развивать спортивную карьеру.

- Я думала, что костанайские власти организуют мне комфортные условия для подготовки к Олимпиаде, но, по всей видимости, ошиблась, - рассказала «НГ» Надежда Рябец. - В марте я была на приёме у акима города. Рассказала, что мне негде жить в Костанае, что рассчитываю на поддержку. Он сказал, что поможет. Спросил, в каком районе города нужна квартира. Я сказала, что нужна квартира между школой, где я тренируюсь, и университетом, где учусь. Утром я на тренировке, днём учусь, вечером тренируюсь снова. Мне нужно место, где я могу переодеться и привести себя в порядок. Он сказал, что всё организует. Обещал через месяц решить вопрос. Но уже август, а воз и ныне там. Они предлагали мне квартиру в микрорайоне Юбилейный, но мне она не подходит - просто потому, что я не успеваю доехать туда с тренировки.

Сейчас Надежда живёт у своего тренера. Естественно, такая ситуация спортсменку не устраивает. Она уже не верит в поддержку акимата и вместе с родителями планирует брать квартиру в ипотеку. По её словам, обсуждала в акимате вариант спонсорский помощи из госбюджета, там поначалу тоже обещали помочь, но пока не сделали ничего.

- Я пыталась сама найти сторонних спонсоров, которые бы помогли мне. Но безуспешно, потому что не было направления от акимата, - объясняет Рябец. - Аким области на связь не выходит. Все как-то быстро забыли, что у меня единственная лицензия не только в городе, но и во всём Казахстане по женскому боксу. Думаю, я заслужила помощь. Не понимаю, зачем аким говорит, но не делает.

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