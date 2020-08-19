"Лицензия не предусматривает получение жилья" - претензии Надежды Рябец прокомментировали в акимате Костаная

Комментарий к публикации об обладательнице олимпийской лицензии Надежде РЯБЕЦ предоставил "НГ" вечером 18 августа заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ.

Рустем Каркенов /Фото из архива "НГ"

- Весь Казахстан и Костанайская область рады и гордятся достижениями нашей землячки, мастера спорта РК по боксу Надежды Рябец, - отмечает в своем письме Каркенов. - Местные исполнительные органы и аким города, как президент федерации бокса Костанайской области, поддерживают нашу спортсменку. Но нельзя забывать, что, согласно Закону РК "О физической культуре и спорте", лицензия на участие в Олимпийских играх не предусматривает получения жилья. В марте была встреча акима Костаная и Надежды Рябец. Было поручено рассмотреть вопрос о предоставлении жилья и условий для полноценной подготовки к Олимпийским играм. Учитывая, что арендное жильё по государственной программе строится только в новом микрорайоне Юбилейный, был предложен вариант предоставления служебной квартиры именно здесь.

Надежду Рябец такой вариант не устроил: этот дом расположен далеко от мест учёбы и тренировок, из-за плотного графика подготовки ей будет неудобно жить в Юбилейном. Рустем Каркенов пояснил: в районе, где хочет проживать Надежда, "государственных арендных домов не имеется". А единственным вариантом решения жилищной проблемы остаётся приобретение квартиры за счёт спонсорских средств.

- Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в Казахстане, введение режима карантина, которые ослабили финансовые возможности бизнеса в оказании спонсорской поддержки. Учитывая, что она, пользуясь готовностью акимата положительно решить её вопрос, выставляет определённые условия, Надежде Рябец необходимо дождаться окончательного решения этого вопроса, - пишет Каркенов. - Тем более, что все значимые спортивные мероприятия, в том числе и Олимпийские игры в Токио, перенесены на более поздний срок.

Заместитель акима также сообщил, что за счёт госбюджета для качественной подготовки спортсменки купили тренировочный ринг, спортивный инвентарь и обеспечена ежемесячная стипендия в размере 40 МРП (111 120 тенге).

Надежда Рябец сообщила "НГ", что ей прислали такое же письмо из акимата.

- Они очень оперативно отреагировали на статью. Так бы они свои обещания выполняли! - говорит спортсменка. - То, что они пытаются создать, это не условия для спортсмена, который едет на Олимпиаду. Условия уже на протяжении семи лет мы создаём себе сами: тренер, спортсмены, которые тренируется в 8 школе, ну и сама школа. А насчёт ринга - это да, выделили. Выделила область, прошу заметить! Чтобы его получить, нужно лицензию выиграть, оказывается. Стоит он в коридоре в школе. Освещения там нет, поэтому тренируемся на бетоне. Опять же, обещали все сделать, но так и не сделали. Зарплата - да. Получаю я 80 000 тенге чистыми. Для спортсмена моего уровня это мало. Я устала ждать! Я заслужила! И все равно, что думают люди, которые читают это и говорят, что я нос якобы ворочу. Пусть эти люди встанут на мое место и пройдут мой путь. Я не буду идти на поводу у акимата. Я защищаю честь Казахстана! Теперь понимаю, почему именитые спортсмены быстрей пытаются поменять регион. Я понимаю, что сейчас непростая ситуация, но я давно пытаюсь выбить у них жильё. Я выиграла чемпионат мира - мне ничего не дали. Выиграла чемпионат Азии - так же. На юношеской олимпиаде взяла бронзу - так же. Когда я ходила по спонсорам, мне сказали, что все спонсоры выделяют деньги на борьбу с коронавирусом. А где бюджетные деньги? Я просто так не сдамся!