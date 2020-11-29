Депутат мажилиса Дархан Мынбай предлагает ужесточить правила для лишенных водительских прав граждан: при повторном экзамене предъявлять к ним особые жесткие требования. Поддерживаете ли вы это предложение? Нет. Нельзя наказывать за одно и то же правонарушение дважды.

Нет. Такое правило увеличит коррупцию, но не снизит количество ДТП.

Да. Люди, которых ранее лишили водительских прав, часто вновь совершают ДТП.

Да. Эта мера станет еще одним сдерживающим фактором для водителей.

