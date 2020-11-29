Карантин продлили в Костанайской области
29 ноября 2020, 10:46 | Коронавирус
Новое постановление, продлевающее уже действующие ограничения в регионе, сегодня, 29 ноября, подписал главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.
Фото Ксении РЕБИК
Постановление №58 меняет всего один пункт предыдущего постановления:
- Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 00:00 часов 07 декабря 2020 года
Последние новости
29.11.20 11:05 Число заболевших КВИ растет в Костанайской области
29.11.20 09:54 Как казахстанцы отдохнут в декабре
28.11.20 18:57 Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
28.11.20 08:52 Николай ВОРОНИН: Пандемия страшнее войны?
27.11.20 18:00 Карантин могут усилить в Казахстане
27.11.20 17:16 ОСДП отказалась от участия в выборах
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.