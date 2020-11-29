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Карантин продлили в Костанайской области

29 ноября 2020, 10:46 |  Коронавирус

Новое постановление, продлевающее уже действующие ограничения в регионе, сегодня, 29 ноября, подписал главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

Фото Ксении РЕБИК

Постановление №58 меняет всего один пункт предыдущего постановления:

- Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 00:00 часов 07 декабря 2020 года

Постановление №54

Постановление №56