С 9 ноября в Костанайской области ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболевших Covid-19. Об этом сегодня на брифинге еще раз напомнил главный санитарный врач региона Владимир НЕЧИТАЙЛО, разъяснив часть запретов.

Фото предоставлено РСК Костанайской области

- В регионе наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусной инфекцией - с 18-ти до 60 человек, - отметил Нечитайло. - Выявление происходит в основном по самообращению жителей и у лиц, пересекших границу, которых проверяют на Covid-19. В связи с тем, что прирост связан в основном с систематическим нарушением санитарных правил, с сегодняшнего дня мы ввели очередные ограничения.

Сейчас по всему периметру региона установили санитарные посты. Как пояснил Нечитайло, при осложнении ситуации посты будут устанавливать в населенных пунктах, если прирост заболевших составит более 10-ти случаев в сутки.

Всем жителям области запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00. Автобусы в будние дни будут ездить только до 21.00, а в выходные и праздничные дни - вообще не будут.

Введен полный запрет на передвижение такси с 22.00 до 6.00. В остальное время перевозить в такси можно не более двух клиентов.

- Запрещен въезд в Костанайскую область через государственную границу грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР, - объяснил Нечитайло. - С момента выдачи ПЦР-справок не должно пройти более 3-х суток. При отсутствии этих справок лица будут направляться в карантинный госпиталь сроком до двух дней для проведения обследования на коронавирусную инфекцию. Пассажирам авиасообщений, не являющихся гражданами Казахстана, предписывается обязательное наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом. С момента выдачи этих справок также должно пройти не более 3-х суток. Запрещается допуск в аэропорты и железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц.

Точкам общепита разрешено работать до 21.00, а спортивным объектам, в том числе фитнес-клубам, только до 19.00. И тем, и другим - с запретом работы в выходные дни. В связи с чем читатели "НГ" спрашивали - как взрослый человек, работающий до 18.00, может успеть после работы на тренировку?

- В объекты питания люди приходят обычно в более позднее время, поэтому им разрешено работать до 21.00, - объяснил Владимир Нечитайло, отвечая на вопрос корреспондента «НГ». - Спортивные объекты жители посещают в более раннее время. Если начнем закрывать кафе и рестораны в 19.00, то эта форма бизнеса рухнет вообще.

- Деятельность спортивных объектов и точек общепита абсолютно разная, - заявил присутствующий на брифинге председатель региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Мурат АБЕНОВ. - Эти виды деятельности нельзя уравнивать. Большинство обращений к нам поступает как раз от владельцев кафе и ресторанов, которые просят еще увеличить время работы. В связи с чем мы намерены добиться не только увеличения сроков работы, но и разрешить работать им в выходные дни.

Пока что точки общепита в выходные и праздничные дни могут работать только на доставку. Причем тоже только до 22.00.

На вопрос о том, почему полностью закрыли детские кружки, но при этом не запретили работу бассейнов, Владимир Нечитайло пояснил, что «здоровье детей - под пристальным вниманием», поэтому было принято решение о полном запрете работы детских учреждений. Исключительно детских бассейнов в регионе нет, поэтому их полностью закрыть не могут. В связи с чем и ограничили деятельность по количеству посетителей.

Еще большее недоумение журналистов вызвал полный запрет на работу такси в ночное время. Как быть, если заболел престарелый родственник или у него ночью прорвало канализационную трубу?

- Если вы видите, что у ваших престарелых родственников проблемы со здоровьем, лучше остаться с ним на ночь, - посоветовал Владимир Нечитайло. - Либо поехать к ним на своей машине. В случае сантехнических проблем вызывайте аварийные службы. Хочу еще раз напомнить, что это мера вынужденная. Связана она с тем, что некоторые заведения нарушает карантинный режим, работают нелегально по ночам, либо люди устраивают вечеринки на дому.

На вопросы о том, почему бы не ужесточить проверки в отношении таких заведений и что помешает большой компании с личными машинами собраться ночью на дому, Владимир Нечитайло не ответил.

Он сообщил, что в инфекционных больницах региона сейчас развернуто более 400 койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией. Из них пока заняты около 25%.

На вопрос корреспондента «НГ» о том, для кого предназначены подешевевшие в два раза - с 18 000 до 9 000 тенге - ПЦР-тесты в частных клиниках и в каком количестве они есть, Владимир Нечитайло ответил:

- Тесты предназначены для всех. Есть ли ограничения по количеству тестов, я не знаю. Это нужно узнавать в самих клиниках.

Главный санитарный врач области несколько раз повторил в ходе брифинга, что столь жесткие ограничения вводятся пока на две недели, поэтому жители должны это понять.