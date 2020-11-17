Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг – главный государственный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев опроверг слова президента Касым-Жомарта Токаева о сокрытии фактов коронавирусной инфекции (КВИ), передает КазТАГ.

«Фактов сокрытия у нас нет, могу сказать точно, мы все это проанализировали еще в начале ноября. У нас было незначительное расхождение в октябре с лабораториями и ПМСП (первичной медико-санитарной помощью – КазТАГ) с учтенными и неучтенными случаями мы выявили расхождение около 50 случаев в статистике. По всем этим случаям своевременно были проведены противоэпидемические мероприятия, сразу устанавливался круг контактных. Сейчас все эти случаи учтены и включены в общую статистику. На сегодня налажен учет и регистрация по COVID-19 и с лабораториями идет сверка на ежедневном мониторинге», - заявил Алиев на брифинге во вторник.

Он также сообщил, что по каждому случаю заболевания КВИ осуществляется выезд, собираются анкетные данные, устанавливается наличие симптомов, с кем проживает, контактировал в последнее время заболевший человек.

«Наши специалисты уже имеют опыт с первой волны, все идет в статистику», - заявил Алиев.

Напомним, 16 ноября Токаев на совещании по мерам противодействия распространению КВИ сообщил, что в ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев COVID-19.

«Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с КВИ в масштабе всей страны», - сказал Токаев.

Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло, который также провел сегодня брифинг, отказался комментировать «НГ» заявление президента. Только сказал, что сейчас ведётся проверка, о результатах которой сообщат позже.

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