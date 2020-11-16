Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о сокрытии новых случаев коронавируса в нескольких областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото: akorda.kz

Президент провел совещание в режиме видео-конференц-связи с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей.

"В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное - очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны. Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры страдают половинчатостью, эпиднастороженность среди граждан снижается. Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где такая тенденция тоже наблюдается. Следует признать, что данная проблема приобрела хронический характер и в нашей системе здравоохранения", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Токаев поручил правительству страны обуздать пандемию, не прибегая к жесткому карантину весенних масштабов.Он отметил, что за время пандемии отечественные врачи приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с ним бороться. Значительно укреплена система здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. Бизнес, по словам Главы государства, тоже приспособился к новым реалиям, изменилось и отношение самих граждан к пандемии.

"Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Мы должны учитывать это. Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого "ковидного уравнения", предполагающего не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту преступности. Поэтому текущая задача - обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов", - сказал Глава государства.

Президент указал на важность принятия системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в некоторых регионах. При этом, как было особо отмечено в выступлении, максимально точный учет инфицированных - абсолютное требование в борьбе с вирусом.

Токаев потребовал внести ясность: что закуплено для медицинских организаций, а что - для аптек, каков в целом запас на складах единого дистрибьютора. Правительству совместно с акимами предстоит обеспечить закуп необходимых лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с нормами и протоколами лечения.

"По моему поручению снижены цены на ПЦР-исследования и медицинские маски. Это правильные меры, которые сразу почувствовали на себе люди. Такую же работу следует провести в отношении медицинских препаратов, в первую очередь антиковидных. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Комитетом государственных доходов разобраться в этом вопросе. В целом агентство должно подключиться к работе по ценовому регулированию лекарственных средств и медизделий и разобраться с картелями в фармацевтическом бизнесе", - поручил Глава государства.

Глава государства поручил Министерству здравоохранения совместно с Бюро национальной статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской статистики. Также поручено обеспечить режим полной готовности всех организаций здравоохранения. Это касается и военной медицины, которая должна быть готова к оперативному развертыванию сил и средств для борьбы с инфекцией.