Пользователь сайта «НГ» под ником elektron перевел 500 € для матери-одиночки Ксении Павловой. В банке эти деньги конвертировали, получилось 231 500 тенге. Ксению могли лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества.

Мать Ксении Галина Павлова погазила остаток штрафа / Фото Андрея СКИБЫ



12 ноября корреспондент «НГ» вместе с матерью Ксении Галиной ПАВЛОВОЙ поехали погашать долги в ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр».

Галина оплатила 202 000 тенге, полностью погасив штраф, а также купила счетчик электроэнергии за 5 500 тенге, в «КЭЦ» сказали, что менять прибор надо срочно.

- Заплатила 6 800 тенге за подключение, - сообщила Галина. - Все чеки у меня на руках, одного нет - за подключение, терминал мне его не выдал. Я очень благодарна всем тем, кто помог нашей семье. Огромное вам всем спасибо за понимание!

… и купила счетчик электроэнергии / Фото Андрея СКИБЫ



После статьи на нашем сайте о ситуации, в которой оказалась Ксения Павлова, в редакцию написали несколько человек, захотевших помочь женщине. Один даже сообщил, что сможет выплатить остаток штрафа в размере 202 000 тенге, вынесенного отцу Ксении за незаконное подключение к электросети.

- Я звонила ему 2 ноября, он просил перезвонить после обеда, но связаться с ним так и не получилось, - сообщила 4 ноября Ксения Павлова. - Но другие люди мне помогли: один человек прислал 10 000 тенге, другой - 20 000. Я все деньги потратила на детей - купила памперсы и каши.

Сегодня, 13 ноября, Ксения сообщила, что счетчик установили и подключили электричество.

Фото Ксении ПАВЛОВОЙ

