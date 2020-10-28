Жительница Костаная Ксения ПАВЛОВА - мать-одиночка, у нее двое детей: дочери 6 лет, сыну 9 месяцев. Она обратилась в "НГ" после того, как узнала о намерении лишить ее родительских прав.

Сотрудники органа опеки решили, что дети живут в ненадлежащих условиях, потому что в квартире родителей, где сейчас живет Ксения, отключили за долги воду и электричество.

- Говорят - мол, ваши дети постоянно голодные, но это не так - у детей есть все необходимое, - утверждает Ксения. - Сына я подкармливаю кашами, в 9 месяцев он все ест. Когда ему было три месяца, у меня пропало молоко, но мне в поликлинике отказали насчет смесей и молока. Сказали, что не положено.

В квартиру родителей Ксения с детьми переехали в марте 2020 года, так как денег на съемное жилье не было. Перед этим обращалась в Дом мамы, но там ответили, что принимают только с одним ребенком - нет мест. После переезда - новая беда: за коммунальные услуги задолжали 10 000 тенге, но отец Ксении нелегально вернул к ним доступ. Нарушение выявили и оштрафовали на 270 000 тенге. 68 000 уже выплатили, остальной долг погашают в рассрочку. Пока не погасят: на подключение коммунальных услуг могут не рассчитывать.

Пособия на ребенка в возрасте до одного года в размере 18 000 тенге, по словам Ксении, хватает только на смеси, каши и памперсы. Отец - инвалид, мать иногда подрабатывает. Сама Ксения не работает, потому что нужно постоянно находиться с детьми.

- Сказали - если условия не изменятся за неделю, то детей заберут, - рассказала женщина. - А где я за неделю такую сумму найду?

Вариант проживания в социальном общежитии она рассматривала, но на доход в размере 18 000 тенге жить там будет невозможно. Да и пособие осталось получать всего два месяца.

- Если я выйду на работу, с моими детьми в любом случае должен кто-то сидеть, - говорит Ксения. - Зима скоро, даже если я буду где-то жить, мне водить детей к маме будет сложно, а на такси - не вариант. Я проживаю у родителей от безысходности. Как дальше быть, не знаю.

По словам Ксении, она не может встать в очередь на получение квартиры и даже оформить адресную социальную помощь - поскольку она живет у родителей, их доход тоже считают. Получается замкнутый круг, в котором одна проблема цепляется за другую.

"НГ" обратилась с запросом к акиму Костаная о том, чем могут помочь женщине городские власти в этой ситуации.