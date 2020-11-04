О ситуации, в которой оказалась жительница Костаная Ксения ПАВЛОВА, "НГ" рассказала неделю назад - 28 октября. Мать-одиночка с двумя детьми (дочери 6 лет, сыну 9 месяцев) была вынуждена переехать к своим родителям. В квартире, где она сейчас проживает, отключили свет и воду - из-за долгов и нарушения правил пользования коммунальными услугами. Ксения обратилась в "НГ", узнав о намерении лишить ее родительских прав.

Фото из архива "НГ"



После нашей публикации в редакцию написали несколько человек, которые хотели помочь женщине. Один из них сообщил, что сможет выплатить остаток штрафа в размере 202 000 тенге, вынесенного отцу Ксении за незаконное подключение к электросети.

- Я звонила ему 2 ноября, он просил перезвонить после обеда, но связаться с ним так и не получилось, - сообщила сегодня Ксения Павлова. - Пока деньги он не прислал. Но другие люди мне помогли: один человек прислал 10 000 тенге, другой - 20 000. Я все деньги потратила на детей - купила памперсы и каши.

По словам женщины, инспектор опеки и попечительства сообщила ей, что если кто-то оплатит долг, то детей забирать не будут.

На запрос "НГ" о том, чем может помочь власть в этой ситуации, адресованный акиму Костаная, ответили в отделе занятости и социальных программ.

- 23 октября на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривался материал в отношении семьи Павловой Галины (матери Ксении - "НГ"), - сообщила руководитель отдела Aкбопе МАНАТОВА, - Павлова имеет несовершеннолетнего сына Алексея, а также совершеннолетнюю дочь Ксению, у которой также имеются дети: Анастасия и Даниил. В ходе заседания было установлено, что семья проживает в однокомнатной квартире, условия проживания неудовлетворительные - в квартире отключено электричество и вода, родители злоупотребляют спиртными напитками. В связи с этим организована выездная комиссия 30 октября по месту проживания гражданки Павловой Галины. Ей было рекомендовано обратиться в центр занятости населения для решения вопроса по трудоустройству и получения консультации по назначению адресной социальной помощи



Секретарь комиссии направил письмо в ТОО «КЭЦ» для рассмотрения вопроса о возможности подключения элекроэнергии в квартире Галины Павловой.

- Для обучения Алексея администрацией школы был предложен компьютер, но в связи с тем, что в квартире, где проживает семья, отключен свет, мать отказалась от предложенной помощи, - отметила Манатова. - Для возможности получения дистанционного образования тарифный план на мобильном телефоне Алексея пополняет классный руководитель.

Она пояснила, что мать-одиночка может подать заявление на адресную социальную помощь, которая включает в себя и гарантированный социальный пакет: продуктовые наборы и наборы товаров бытовой химии по возрастным категориям от 1 года до 3 лет и от 3 до 6 лет; комплект школьной или спортивной формы для мальчиков и девочек; комплект учебных (письменных) принадлежностей для начальных, средних и старших классов; одноразовое школьное питание по месту обучения; льготный проезд на городском общественном транспорте для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

- На период действия ЧП и ограничительных мер прием заявлений на назначение адресной социальной помощи осуществляется на веб-портале «Электронного правительства», - пояснила Манатова. - Получить госуслугу возможно при использовании ЭЦП, либо одноразового пароля, высылаемого на зарегистрированный номер телефона. Также можно обратиться в центр занятости населения для получения консультации, проведения предварительного расчета среднедушевого дохода.



На веб-портале «Электронного правительства» можно подать заявление на единовременную социальную помощь, выплачиваемую один раз в год на бытовые нужды. Ее размер - 15 МРП (41 670 тенге).

В 2020 году заявлений на назначение адресной социальной помощи, а также на предоставление комнаты в общежитии от Ксении Павловой не поступало.

Как сообщила Акбопе Манатова, сейчас в здании, где расположен центр адаптации (социальное общежитие), ведется капитальный ремонт. Поэтому заявления о предоставлении комнат временно не рассматриваются. Срок завершения ремонтных работ - конец ноября 2020 года.





