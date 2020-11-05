До вечера среды, 4 ноября, редакция «НГ» ждала информацию о заболеваемости коронавирусной пневмонией в Костананайской области, которую обещал представлять по первым числам каждого месяца руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник.

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Причем нельзя сказать, что облздрав хранит гордое молчание - еще в пятницу, 30 октября, в редакцию позвонил руководитель информационно-аналитического Ануар Едрисов и спросил, можно ли прислать нам эти данные в понедельник, 2 ноября, либо нужно обязательно в воскресенье, 1 ноября. Мы ответили, что можно. Однако все три дня начавшейся рабочей недели на наши звонки в управлении лишь ссылались на проблемы с сотрудниками.

Последний раз управление здравоохранения предоставило данные по пневмонии 4 сентября. Причем данные из регионов в ежедневном формате поступают в министерство здравоохранения. Что мешает дублировать их для СМИ - непонятно.

23 октября «НГ» отправила жалобу министру здравоохранения РК Алексею Цою с просьбой дать оценку законности действий Вячеслава Дудника, который отказывается предоставлять СМИ данные о заболеваемости коронавирусной пневмонией в ежедневном формате. 26 октября председатель Комитета контроля качества товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев сообщил, что это обращение «по компетенции направлено в аппарат акима Костанайской области для рассмотрения и дачи ответа заявителю».

Ответ из облакимата до 4 ноября предоставлен не был.

Ранее «НГ» дважды обращалась к Архимеду Мухамбетову по поводу непредоставления информации о пневмонии, но каждый раз запросы перенаправлялись Дуднику с одинаковым результатом - отказом.