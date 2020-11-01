Владельцы торговых точек считают, что многие не переживут ближайший месяц и, если власти не пойдут на встречу, будут вынуждены закрыть свой бизнес. Большинство предпринимателей уже уволили своих продавцов и сами встали за прилавок. Суббота и воскресенье, по их словам, – дни основного дохода. Всего под ограничения в «Универсаме» попали около сотни торговцев.





- Мы не знаем, кто нам может помочь, - поделилась предпринимательница Раушан БАБАКУЛОВА, которая уже 8 лет торгует в «Универсаме» молочной продукцией, - Мы обращались в акимат, но они ничем помочь не могут и ждут пока сверху дадут отмашку. Арендную плату нам не снижают, налоги мы исправно платим, а работать не можем. У меня доход сократился на 50%. Соответственно и закупать приходится меньше.





Продавцы считают, что «Универсам» нельзя назвать крытым рынком. По их мнению, это крупный магазин. И хотя площадь помещения 2 400 кв. м., торговать продуктами им было бы можно.





- По правоустанавливающим документам у нас «рынок, магазин», то есть рынок — это бутики на улице, которые под ограничения не попали, а магазин — это помещение внутри, - объясняет директор «Универсама» Ольга КУЗЬМИЧ. – Когда я была в акимате ещё в апреле, нам сказали, что ключевое слово в документах – рынок. Хотя у нас есть все условия. Мы даже отказались от прилавочной торговли охлаждённым мясом, арендаторы закупили холодильники и теперь торгуют как в любом супермаркете. У тех, кто торгует в ларьках или на улице, нет элементарных условий гигиены, даже руки помыть негде. У нас есть отдельное помещение для разделывания мяса, есть своя ветеринарная лаборатория, но все они в субботу и воскресенье закрыты. Пока никто не закрыл свои точки, но все на грани. В ноябре опять нужно платить аренду и ситуация резко изменится.





Предприниматели жалуются на то, что из-за карантинных ограничений они теряют своих постоянных покупателей. Те, кто оптом закупался на выходных, теперь вынуждены уходить в ближайшие мелкие магазины. А по будням их рабочее время заканчивается в 19.00, как и у большинства покупателей.





- Мы ждали что кто-то придёт и просто посмотрит на условия нашей работы, но пока в акимате ограничились только документацией, - говорит предпринимательница Юлия ХАВАРИЗОВА, у неё в «Универсаме» бутик с косметикой. - У нас все условия есть. Есть у каждого антисептики и маски, мы готовы соблюдать санитарные правила, только бы разрешили работать. Нас заставляют уходить из «Универсама» на улицу и торговать там. Ладно у меня не продуктовый отдел. Но благодаря тому, что люди приходили за продуктами и у меня было больше клиентов. Рынок перед «Универсамом» тоже сейчас страдает из-за малого количества покупателей.





В администрации «Универсама» уверены, что они смогут организовать необходимые меры безопасности. Если исходить из нормы, что на 1 человека должно быть 4 кв. м. площади магазина, то «Универсам» готов одновременно принимать до 600 человек. Предприниматели говорят, что вряд ли реальное число покупателей превысит отметку в 300.

На несколько минут, специально для корреспондента «НГ», открыли двери «Универсама». Внутри никого, прилавки накрыты пледами и коврами, а под ними спрятаны продукты. Предприниматели говорят, что уже в понедельник часть этой продукции можно будет только выкинуть. Сам рынок состоит из двух частей: огромного общего зала и небольшого коридорчика с отдельными бутиками. Если в зале без труда можно заставить соблюдать социальную дистанцию, то вот в бутиках это будет сделать гораздо сложнее.





Напомним, что 5 августа рудненские предприниматели уже выходили к городскому акимату с просьбой разрешить работу крытых рынков. Тогда они добились проведения закрытого от прессы совещания. По словам его участников, конкретных ответов власти не дали. Но уже 18 августа предпринимателям главный санитарный врач разрешил работу по будням. А 2 сентября торговцы крытого рынка «Береке» в Костанае также просили разрешить им работу на выходных.

Фото Георгия ГОВОРОВА