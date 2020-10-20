Практически одновременно с решением об усилении ограничительных мер в Костанайской области правительство РК предложило их смягчить - но только регионам со стабильной эпидситуацией. И появились вопросы - то ли у нас всё так плохо, то ли местные власти перестраховались.

Как заявил сегодня, 20 октября, на брифинге в РСК главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО новые ограничения вводятся в связи с серьёзным ростом заболеваемости - на 22%. В абсолютных цифрах это звучит не так страшно: на позапрошлой неделе в сутки регистрировали 2-3 случая заболевания КВИ, на прошлой неделе - по 4-5.

- В настоящее время в Костанайской области возникла объективная необходимость усиления ограничительных мероприятий, - сказал Нечитайло. - С 12-го по 18 октября, при ежедневной заболеваемости населения от 3 до 5 человек, в области зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Неделей раньше таких было только 23. Рост составил 22%. Наша область граничит с регионами РФ, где отмечается значительный подъём заболеваемости. С 6 октября выявлено 15 человек, которые пересекли госграницу, при проведении обследования выявлен коронавирус с симптомами и без них. Все они находятся на лечении.

Список ограничений вы можете прочитать здесь. Самое серьезное для костанайцев - запрет на работу общественного транспорта в выходные дни. Вот как главный санврач области прокомментировал эту норму:

- Запрет связан с тем, чтобы ограничить передвижение людей, которые не задействованы в трудовых коллективах. Кому-то мера создаст определённые неудобства. Людям, которые в эти дни работают, нужно заранее побеспокоиться о том, как добраться до рабочего места. Возможно, этот вопрос стоит задать работодателю.

Отвечая на вопросы журналистов, Нечитайло сообщил, что занятия в спортивных секциях продолжатся как на свежем воздухе, так и в зданиях ДЮСШ.

Как ранее анонсировало правительство, с 26 октября должны открыться кинотеатры - но только в регионах со стабильной эпидситуацией (так называемой зеленой зоне).

- Костанайская область пока находится в зелёной зоне, у нас есть время до выходных. Если республиканская комиссия примет решение и выдаст протокол, что в нашей области нет обострения ситуации, то, возможно, мы пересмотрим норму о кинотеатрах, - пообещал Нечитайло.

Кроме того, с 24 октября для "зеленых" областей правительство разрешило работу ТРЦ не только в будни, но и по субботам. Как пояснили "НГ" в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг, по этому пункту также ждут официальную бумагу из столицы.

Корреспондент "НГ" попытался получить ответ на вопрос: если в области фиксируется рост заболеваемости, то почему на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае за соблюдением социальной дистанции и масочного режима следили всего 2 человека?

- Ответственность за соблюдение санитарного режима возложена на хозяйствующий субъект, - ответил Владимир Нечитайло. - В данном случае проверка не проводилась, только разъяснительные работы. Дополнительно привлекались 5 человек. С предпринимателями мы беседовали, предупреждали о соблюдении режима карантина.

- Почему вы не послали туда больше людей, почему не попросили помощи у полиции? Ведь вы требуете от людей и бизнеса соблюдать ограничения, но сами ничего для обеспечения этих норм на ярмарке не сделали! - спросил корреспондент "НГ".

- Вы сами говорите, что 2 наших сотрудника были на ярмарке и контролировали соблюдение норм. Но когда нарушают и не прислушиваются к словам наших контролёров... Чтобы провести проверку, нужна регистрация в области прокуратуры. Карантин в области отсутствует. Поэтому проводим только профилактические меры.

- Удовлетворены ли вы работой департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, который следит за соблюдением норм карантина?

- Работают 140 человек на 20 районов. Они делают всё возможное, хотелось бы сделать больше. Но при таком количестве людей это сложно. Нам помогает полиция. Тем не менее, летом мы сдержали рост. Я считаю, департамент с поставленной задачей справился.

Нечитайло отметил: если рост заболеваемости будет более 5 человек в сутки, то ограничения усилят.

Уже после пресс-конференции пресс-служба ДККБТУ предоставила "НГ" развернутый ответ на вопрос о контроле над соблюдением санитарных норм на ярмарке:

"Надлежащий санэпидконтроль осуществляли 4 специалиста управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Костаная. В работе по соблюдению порядка также задействованы 10 специалистов местной полицейской службы, 5 специалистов городского акимата. Необходимая работа проводилась с начала открытия ярмарки - с 07.00 до 13.00. При этом при подготовке ярмарки управлению сельского хозяйства Костанайской области, городскому акимату (ответственными за проведение ярмарки) были даны памятки и алгоритмы по организации противоэпидемических мероприятий для предприятий продовольственной торговли".