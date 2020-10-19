Индивидуальный предприниматель Кристина КОЛОМИЙЦЕВА не согласилась со статьёй гражданского журналиста «НГ» Евгения Полуянова. Она заявила, что деревья на пр. Аль-Фараби в Костанае, на отрезке от площади железнодорожного вокзала до ул. Темирбаева, высажены согласно утверждённому проекту и все, при должном уходе, приживутся.

Реконструкция этого участка проспекта началась весной 2020 года. В апреле рабочие срубили 62 дерева. Тогда представитель ТОО "АБЗ Плюс" Олег Войтицкий уверял, что взамен срубленных деревьев высадят 420 новых: 350 пирамидальных тополей, 29 обыкновенных сосен и 31 голубую ель.

Евгений Полуянов в начале октября насчитал всего 41 тополь и 14 сосен. Кроме того, у него возникли сомнения по качеству высадки деревьев.

ИП Коломийцева и агроном Евгения МОИСЕЕНКО в проекте реконструкции пр. Аль-Фараби работают в качестве субподрядчика, занимались только высадкой деревьев.

- Всё делается по проекту, который нам предоставили в акимате, - сообщила "НГ" сегодня Моисеенко. - Мы правки в проект почти не вносим - в том числе потому, что это очень сложная процедура. Поэтому всё делаем по проекту. Технадзор проверяет работу перед подписанием акта выполненных работ.

- Я озеленением занимаюсь 10 лет, с гособъектами сотрудничаю совсем недавно, - добавила Кристина Коломийцева. - Но на свою работу даю стопроцентную гарантию. Я хочу, чтобы город был зелёным. Результат можно будет оценить только весной. Но я гарантирую - всё приживётся! Мы под низом сделал хорошую замену грунта на более плодородный. Я читала, что деревья посадили в мусор, но это неправда.

По словам Коломийцевой, на проспекте посадили 54 тополя, 29 сосен и 31 голубую ель. Остальные деревья высадили в триатлон-парке Костаная. Весной предприниматель обещает поливать свои саженцы.

Евгений Полуянов предлагал высаживать деревья не в отдельные квадратные клумбы, а в одну широкую, а расстояние от одного дерева до другого засеять травой. Евгения Моисеенко считает, что особой разницы в этих подходах нет.

- Высаживали рабочие, мы контролировали. Я не думаю, что для высадки деревьев необходимо специальное образование, - отметила Моисеенко. - Нет какого-то стандарта, что ветви должны начинаться строго на таком расстоянии от земли. Нет такой литературы. Посмотрите на старые сосны - там тоже ветки растут у самой земли.

Полуянов также отмечал, что у сосен низко расположен нижний ярус ветвей, из-за чего может быть заглублена корневая шейка.





- Мы выкапываем яму больше, чем сам ком (корни и грунт), потом высаживаем саму сосну, ком сажаем на уровне земли, - пояснила Коломийцева. - Я сомневаюсь, что дерево или его корень будет гнить. Всё сделано, как положено.

В присутствии субподрядчика корреспондент «НГ» позвонил Евгению Полуянову, который не смог приехать на встречу, так как занят на основной работе.

- Может, нам одну ель, точнее - сосну, выкопать? И вы сами проверите, что корень цел и невредим, - спросила Моисеенко.

- Ну выкапывайте. И без этого видно, что дерево загублено и толком расти не будет, - ответил Полуянов.

- А я считаю, что если сосна хорошо растёт в питомнике, ей хватает солнца, она не тянется, она не будет такой длинной, как вы хотите. Если бы она тянулась, то между рядами веток было бы большое расстояние. В нашем случае всё стандартно, сосне всё хватает, она живёт, как и положено.

- Я считаю, что она посажена слишком глубоко, - сказал Полуянов.

- Ну хорошо, а мы считаем, что всё сделано правильно!

Кто прав в этом споре, станет ясно только в мае 2021 года, когда будет видно, прижились саженцы или нет.