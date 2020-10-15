В апреле текущего года, заметив очередной ремонтный беспредел на проспекте Аль-Фараби, костанайцы забили тревогу. Десятки взрослых деревьев - берез, вязов, сосен, просто спиливали и выкорчёвывали на участке проспекта между улицами Майлина и Темирбаева.

Тогда "Нашей Газете" ответ на вопрос "Зачем спилили 62 дерева?" дал представитель ТОО "АБЗ плюс" Олег ВОЙТИЦКИЙ . По его словам, напротив городской больницы сделают новый парковочный карман, будут менять водопроводные и газовые трубы, врезки делать новые в старые дома.

Цитата: "На этом участке появятся новые тротуары, освещение. Это капитальная реконструкция. Взамен спиленных высадят новые - 420 деревьев (350 пирамидальных тополей, 29 сосен обыкновенных и 31 голубая ель). Мы спилили карагачи и берёзы. Сосны в количестве 10 штук пересадят в район памятника Беимбета Майлина, на площади перед железнодорожным вокзалом".

Служба акимата iKomek по WhatsApp дала мне несколько другие цифры. Они сообщили, что в рамках реализации проекта «Реконструкция пр. Аль-Фараби в границах ул. Майлина до привокзальной площади в г. Костанай» спилено 82 дерева, пересадке подлежат 10 сосен. "Данные работы ведутся в связи с необходимостью замены инженерных коммуникаций на данных участках. Также сообщаем что в рамках реконструкции планируется высадить 350 пирамидальных тополей и 70 сосен".

Уже тогда горожане усомнились в цифрах, которые для успокоения озвучил Войтицкий. Такое количество саженцев просто нереально высадить при тех ремонтах, которые сейчас в моде, когда всё закатывают асфальтом и закладывают брусчаткой. И жители были правы.

Спустя 5 месяцев этот участок одной из центральных улицы стал доступен для безопасного передвижения пешеходов, чем я и воспользовался, чтобы сравнить обещанные цифры с фактическими. Высаженные прутики тополей из-за отсутствия листвы едва заметны на фоне покрытой пылью серой брусчатки. Их выдает брусок, к которому они привязаны и черные от свежей привезенной земли квадраты, которой привычно скрыли весь строительный мусор, зарытый при ремонте.

Саженцы тополя появились даже там, где их никогда не было - прям перед фасадом магазина "Радуга". Причем расположенный вблизи квадратов канализационный люк, явно выдающий наличие коммуникаций, не остановил от задуманного. Высадить заявленное количество ведь надо, но ... всё-равно не получилось. На всем протяжении участка проспекта я насчитал всего 41 прутик тополя с обеих сторон. При заявленных 350-ти!!!

С молодыми соснами получилось еще интересней. Фактически были посчитаны 14 саженцев при планах в 29, по словам представителя ТОО "АБЗ плюс", или из 70 по версии акимата.

Но показалось странным то, как посажены молодые сосны. Уж больно низко у них расположены нижний ярус ветвей. Что свидетельствуют об очень глубокой посадке. Специалистам-озеленителям и даже опытным дачникам известно, что при пересадке деревьев, особенно хвойных, ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку. Её располагают на уровне земли. Если её закопать, то это приведет к загниванию ствола, а значит и гибели дерева.

Отсюда вопрос - контролировал ли кто-то из специалистов процесс высадки деревьев на этом участке? Или доверили тем же разнорабочим, что сегодня разгребали последствия ремонта, а они у меня доверия не вызвали. И почему цифры обещанного не совпадают с фактически высаженным количеством деревьев?

Кстати, пересадки 10 взрослых сосен в район памятника Б.Майлину на привокзальной площади тоже не случилось. Теперь они одиноко возвышаются словно мачты над безжизненной гладью асфальта и камня.

Но не такой уж, как вижу по очередной "вишенке" очередного ремонта, и гладью. Люк просто показательно демонстрирует качество работы.