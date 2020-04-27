Зачем спилили 62 дерева на проспекте Аль-Фараби в Костанае?

В редакцию "НГ" поступают десятки сообщений с негодованием по поводу спиленных деревьев. Ситуацию сегодня, 27 апреля, прокомментировал представитель ТОО "АБЗ плюс" Олег ВОЙТИЦКИЙ.

Он сообщил, что деревья срублены по проекту реконструкции автомобильной дороги в границах от ул. Майлина до ул. Перонной.

- Напротив городской больницы сделают новый парковочный карман, будут менять водопроводные и газовые трубы, врезки делать новые в старые дома, - рассказал Войтицкий. - На этом участке появятся новые тротуары, освещение. Это капитальная реконструкция. Взамен спиленных высадят новые - 420 деревьев (350 пирамидальных тополей, 29 сосен обыкновенных и 31 голубая ель). Мы спилили карагачи и берёзы. Сосны в количестве 10 штук пересадят в район памятника Беимбета Майлина, на площади перед железнодорожным вокзалом. Ещё высадят кустарник вокруг памятника, бирючину обыкновенную. Там ещё организуют многоуровневую клумбу и высадят много цветов.

По плану должны срубить 82 дерева. Пока остаются на своих местах только 20 деревьев. Из них 10 сосен пересадят, остальные 10 деревьев спилят, когда перекроют площадь вокзала.

Вместе с реконструкцией улицы планируется отремонтировать памятник Беимбету Майлину. Об этом на своей страничке в Инстаграм сообщил аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ:

- Памятник был установлен в 1994 году, - написал он. - Бюст изготовлен из бронзы, установлен на бетонном постаменте, который облицован мрамором. Это памятник местного значения. В 2018 году был разработан проект "Реконструкции пр.Аль-Фараби в границах ул.Майлина - ул.Перонная, г.Костанай", где предусмотрен капитальный ремонт площади железнодорожного вокзала.

Реконструкцию этой части пр. Аль-Фараби планируют завершить к ноябрю 2020 года. Согласно данным сайта государственных закупок, договор на реконструкцию отдел ЖКХ акимата Костаная заключил с ТОО "АБЗ плюс" методом из одного источника. Общая сумма договора составляет 499 798 244 тенге. Работы проведут за счёт городского бюджета.

Фото Георгия ГОВОРОВА