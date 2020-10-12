В ближайшие дни семьи шестерых медработников получат социальную выплату по поводу их смерти, причем вне зависимости от места заражения. Среди них - семья санитарки Тамары Макаровой, которую ранее власти не считали пострадавшей от пандемии.

Гражданский муж Тамары Макаровой Александр Лифанов 3 месяца пытался добиться помощи от государства /Фото из архива "НГ"

Дети санитарки Узункольской ЦРБ получат 10 млн тенге от государства по поручению президента. Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК.

- На момент заболевания Макаровой в провизорном отделении районной больницы пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию не было, - отметил он. - Согласно проведённого эпидемиологического обследования очага заражения, источник инфекции не установлен. Заболеваемость с выполнением професиональных обязанностей не связана. Единовременная социальная выплата (ЕСВ) производится за непосредственнное участие в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это означает, что заражение медработника должно быть только от пациента, которому оказывали медпомощь. В связи с этим случай заражения от другого врача санитарки или медицинской сестры не рассматривается.

Ранее коллеги Макаровой из Узункольской ЦРБ сообщали "НГ", что женщина могла заразиться от врача, у которого подтвердили коронавирус. Однако, по данным Дудника, анализ методом ПЦР не выявил наличие коронавируса в организме Макаровой.

Вячеслав Дудник также сообщил, что спустя сутки после поручения президента Токаева от 7 октября комиссия назначила семье Тамары Макаровой соцвыплату. Деньги выделит государственный фонд социального страхования.

У Тамары Георгиевны остались две дочери - 7-ми и 13 лет. Сейчас о них заботится гражданский муж Александр Лифанов.

13 июля указом президента РК Тамару Макарову посмертно наградили орденом «Курмет». Его Александру вручил аким района в день республиканского траура.

Напомним, 7 октября, выступая на совещании по подготовке ко второй волне пандемии, президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что по состоянию на 30 сентября 2020 года от коронавируса умерли 182 медицинских работника.

"Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям. Абсолютно недопустимая ситуация. Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. В этой связи поручается правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков без проведения подробных расследований по этому вопросу. По всем подтвержденным случаям заболевания медицинских работников во время несения службы выплата должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сроки. В части надбавок за борьбу с коронавирусом администрирование идет по линии акиматов, поэтому поручаю акимам регионов держать данный вопрос на личном контроле", - отметил Токаев.



