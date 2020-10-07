Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что стоимость анализов на коронавирус слишком высока в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

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"Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими - от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения", - указал Президент на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он поручил правительству и акимам решить вопрос финансовой доступности тестирования.

"Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими", - отметил Глава государства.

Кроме того, Президент поручил Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты.

Токаев заявил, что при выплате надбавок медикам в Казахстане до сих пор создаются бюрократические препоны.

"В условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова возьмут медики. Именно они, а не лекарства и аппаратура, являются нашим главным ресурсом. Необходимость поддержки медицинских работников ни у кого не вызывает сомнений. По моему поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге. Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, вплоть до того, что этим вопросом занялся Парламент. На местах продолжаются "игры с цифрами" по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация. Тем более главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков. В то же время медики не должны выпрашивать положенные им деньги", - сказал Токаев.

Президент добавил, что за период пандемии по состоянию на 30 сентября 2020 года от коронавируса умерло 182 медицинских работника.

"Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям. Абсолютно недопустимая ситуация. Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. В этой связи поручается правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков без проведения подробных расследований по этому вопросу. По всем подтвержденным случаям заболевания медицинских работников во время несения службы выплата должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сроки. В части надбавок за борьбу с коронавирусом администрирование идет по линии акиматов, поэтому поручаю акимам регионов держать данный вопрос на личном контроле", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что Казахстан должен избежать жестких ограничений в 2020 году.

"В завершение хочу отметить критическую важность коммуникаций и обратной связи с гражданами нашей страны. Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям. Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей", - сказал Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Президент добавил, что властям необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения.

"Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и профилактических мер.По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимости жестких ограничительных мер в этом году. Нужно бороться с пандемией вместе. Правительству и акимам регионов обеспечить неукоснительное исполнение всех моих поручений", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.