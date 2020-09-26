В Алматинской области на переезде железнодорожных путей на станции Шамалган, где в прошлом году произошло ДТП с автобусом и поездом, построили пешеходный мост, сообщает МИА "Казинформ ". Мост стоимостью 365 млн тенге построили спустя год после смертельной аварии.

Новый мост на станции Шамалган / Фото с сайта Sputnik.kz

Официальное открытие моста состоялось с участием акима области Амандыка Баталова.

"Мы открываем это необычное сооружение. Много сейчас строится таких переходов через автомобильные дороги. Здесь длина – 59-60 метров, высота сооружения – около девяти метров. Два лифта есть для удобства пожилых людей и детей", – сказал аким.

По его словам, на строительство моста из местного бюджета выделили 365 млн тенге. Сооружение передадут в собственность областного ЖКХ.

"Мы очень долго ждали строительства этого моста, – рассказала жительница посёлка Жибек Жолы Оксана Викторовна. – Ведь с каждым годом всё больше и больше поездов ездят по нашему посёлку. Я как мама, когда отправляла своих детей в школу, очень переживала, как они дойдут. В период пандемии строительство моста не прекращали, объект сдали в срок".

15 сентября в Алматинской области на станции Шамалган поезд врезался в застрявший на рельсах в пробке автобус. Погиб водитель автобуса. Женщина и две её дочери не успели выскочить из авто и в тяжёлом состоянии попали в больницу.

Дежурного регулировщика Досбатыра Ахмеджанова судили по статье 344, часть 2 УК РК – "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Регулировщика признали виновным и назначили ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Моральный ущерб потерпевшим по решению суда возместит АО "НК КТЖ", где работал виновный в ДТП.

Местные жители неоднократно требовали построить на железнодорожном переезде путепровод. Долгое время мост не строили из-за дороговизны проекта в связи с необходимостью сноса частных домов.