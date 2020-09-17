Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ сегодня, 17 сентября снял свою кандидатуру с праймериз. Информацию об этом "НГ" подтвердил первый заместитель рудненского филиала партии "Нур Отан" Мурат ИСКАКОВ. Все посты, которые агитировали за чиновника на страничке партии в Instagram, уже удалены.

Фото из архива "НГ"

- Да, действительно аким Рудного сам написал заявление, причина - по семейным обстоятельствам, - рассказал Искаков. - У нас в городе 60 кандидатов, никто вместо Гаязова выдвигаться не будет. Так как он уже не участник, все его данные были удалены из интернет-источников партии. У нас вообще уже 3 кандидата снялись с участия в праймериз. Все - по семейным обстоятельствам.

Instagram рудненского филиала партии "Нур Отан" до и после

Какие именно семейные обстоятельства вынудили акима Рудного снять свою кандидатуру, Мурат Искаков не уточнил.

Ранее в департаменте по противодействию коррупции прокомментировали "НГ", что по закону Бахытжан Гаязов обязан подать в отставку. Причина - осужденный по коррупционный статье аким п. Качар, которого назначил на должность рудненский градоначальник.

Как сообщил "НГ" 17 сентября руководитель аппарата акима Костанайской области Арман АБЕНОВ, заявление об отставке от Гаязова к главе региона еще не поступало.

23 июля из-за тогда ещё задержанного акима п. Качар уже подал в отставку руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков. Сейчас он занимает должность руководителя отдела внутренней политики Рудного.

- Никакой информации по поводу отставки акима Рудного я дать не могу, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, - сообщил "НГ" 17 сентября Азамат Искаков. - Да, я уволился по собственному желанию. Вы можете сравнить уровень руководителя аппарата и руководителя отдела. Я ушёл на нижестоящую должность. Более месяца я был без работы, мне нужно кормить семью. Как я уже говорил, связываю себя с госслужбой. И если мои профессиональные качества востребованы, я всегда рад помочь.