Инновационную пешеходную сетку, установленную в 2018 году по бюджетной программе "Развитие транспортной инфраструктуры" на ул. Ленина, в районе ТД "Планета", демонтировали по предложению управления полиции Рудного.

На месте инновационной "зебры" остался только рядовой пешеходный переход / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Дело в том, что опоры сетки очень большие, из-за них не видно пешеходов, поэтому она угрожала их безопасности, - сообщил "НГ" специалист сектора благоустройства отдела ЖКХ акимата Рудного Ерлан АЛЬМЕРЕКОВ. - Чтобы избежать ДТП, было принято решение демонтировать сетку. Это же был экспериментальный проект, пробный. Поставили, но не пошёл. Опоры сетки отправили на консервацию на склады.

В Рудном установили две таких сетки. Общая стоимость проекта - 4,3 млн тенге. По словам Альмерекова, сетка в районе РМЗ продолжает работать.

Так выглядела "зебра" до демонтажа / Фото из архива "НГ"

"НГ" несколько раз писала о пешеходных сетках в Рудном. В июле 2018 года о сетках говорили на селекторном совещании в облакимате как о проектах, которые придут в наш регион после EXPO-2017. Тогда их оценивали в 14,7 млн тенге. Такую же сумму называл уже в 2019 году руоводитель отдела ЖКХ Рудного Олжас Умурзаков, когда проект был только что реализован. Тогда же он объяснял, что инновационность проекта заключается не только в использовании солнечной энергии, но и в усилении мер безопасности. По задумке, когда пешеход подходит к этой сетке, должны срабатывать датчики движения, которые автоматически зажигают дополнительное освещение.

В конце июня 2020 года "НГ" сообщала, что пешеходная сетка на улице Ленина превратилась в бесполезное железо. Знаков пешеходного перехода не было, проблесковый маячок демонтировали, не хватало одной из солнечных батарей и камер видеонаблюдения. По мнению инженера ТОО "KZ Project Stroy-Innovation" Мурат ТЮЛЮБАЕВ (эта фирма занималась установкой пешеходных сеток), сетку повредили буран, пронесшийся над регионом 7 апреля, и вандалы. Он также сообщил, что "капитальный ремонт сетки выходит за рамки договора".

Новый руководитель отдела ЖКХ Ержан Сулеймен в ответе на запрос "НГ" обещал провести ремонт пешеходной сетки "в ближайшее время" силами подрядной организации, которая обслуживает светофоры в Рудном. Но впоследствии было принято более простое решение.