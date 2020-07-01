Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге превратилась в груду железа в центре Рудного

Пешеходная сетка по ул. Ленина, в районе ТЦ "Планета", находится в неисправном состоянии. Этот факт в ответе на запрос "НГ" подтвердил 20 июня руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Рудного Олжас УМУРЗАКОВ.

Он также сообщил, что ремонт сетки "будет произведён в ближайшее время" силами подрядной организации, которая обслуживает светофоры в городе. Правда, заняться этим придется уже другому чиновнику, так как в отдел ЖКХ назначен новый руководитель - Ержан СУЛЕЙМЕН.

Работа предстоит большая. Сейчас инновационная пешеходная сетка больше похожа на большую груду железа. Знаков пешеходного перехода нет, проблесковый маячок демонтирован, не хватает одной из солнечных батарей. На старых фотографиях сетки также можно заметить камеры видеонаблюдения, но в 2020 году их уже нет.

В феврале 2019 года СМИ со ссылкой на Олжаса Умурзакова писали, что стоимость проекта проевышает 14 млн. тенге. Тогда руководитель отдела ЖКХ объяснял журналистам, что инновационность проекта заключается не только в использовании солнечной энергии, но и в усилении мер безопасности. По задумке, когда пешеход подходит к этой сетке, должны срабатывать датчики движения, которые автоматически зажигают дополнительное освещение. Учитывая, что ул. Ленина - центральная в Рудном, необходимость дополнительного освещения на ней выглядит сомнительно.

- Рабочий проект "Информационно-предупредительное устройство "Пешеходная сетка" был реализован в 2018 году по бюджетной программе 022 "Развитие транспортной инфраструктуры", - сообщил в ответе Олжас Умурзаков. - Подрядчиком было признано ТОО "KZ Project Stroy-Innovation". С ним был заключён договор от 11.12.2018 г. на общую сумму 4 368 000 тенге (вместе с НДС - "НГ"). За эти деньги были установлены две пешеходные сетки: по ул. Ленина и в районе РМЗ (ул. 40 лет Октября). Вторая сетка находится в исправном состоянии.

По данным сайта госзакупок, на подобные пешеходные сетки из бюджета Рудного хотели выделить в два раза больше денег. 7 декабря был заключён основной договор на 4,3 млн тенге, но 20 декабря появилось дополнительное соглашение, сумма договора в нем - 7 994 632 тенге, а 26 декабря подписали еще одно допсоглашение, в котором сумма вновь откатилась до 4,3 млн тенге.

- В рамках этого дополнительного соглашения предусматривалось строительство ещё двух таких же пешеходных сеток, - объяснил "НГ" инженер ТОО "KZ Project Stroy-Innovation" Мурат ТЮЛЮБАЕВ. - Мы даже успели залить бетон. Но, так как потребовалось менять ПСД, от такой идеи отказались. Что касается цифры 14 000 000 тенге - такой суммы не было. Мы эти сетки вообще построили в убыток, не смогли на них заработать. После бурана 7 апреля пешеходная сетка по ул. Ленина сильно пострадала. Сильно повреждена система питания. Плюс её постоянно ломали вандалы. От их рук были повреждёны электрический щиток и камеры видеонаблюдения. Мы ещё на стадии строительства пытались изменить эту грамоздкую конструкцию, но автор этой сетки настоял на своём проекте. Теперь это сложно восстановить.

Починить оборудование должно было ТОО "KZ Project Stroy-Innovation". По данным сайта госзакупок, это предприятие с марта 2019 года занимается обслуживанием светофоров в Рудном. В 2019-м за эту работу отдел ЖКХ выплатил 16 648 107 тенге. 31 января 2020 года договор пролонгировали ещё на месяц за 3 875 499 тенге. В технической спецификации указываются 19 адресов и эти самые 2 пешеходные сетки. Там же есть пункт, по которому, "повреждённые информационно-предупредительные устройства на пешеходных переходах следует заменять или восстанавливать в течении 3-х суток после обнаружения". Однако, по словам Тюлюбаева, такой капитальный ремонт сетки выходит за рамки договора.

Так что теперь этот вопрос будет решать уже другая компания.



Фото Георгия ГОВОРОВА