Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски, просит прокуратура в Костанае

Протест прокуратуры по делу ветеринара Максима ПАДЕРИНА сегодня, 10 сентября, рассматрели в административном суде Костаная. Надзорный орган пытается доказать, что штраф в 638 940 тенге, который был выписан 23 июля за отсутствие маски на рабочем месте, незаконен. Ветврач настаивает, проверка пришла во время обеденного перерыва, а сама проверка проведена с нарушениями.

Прокурор Алма Жусупова (слева), Елена Жанакаева (справа в центре) и Максим Падерин (справа внизу)

- Опрошенный Падерин показал, что действительно в 13:45 находился вместе с ассистентами на рабочем месте, - отметила в суде прокурор Алма ЖУСУПОВА. - Ни на законодательном уровне, ни в постановлении главного санитарного врача нет обязывающих требований о том, что при приёме пищи человек должен находиться в маске и перчатках. Наоборот, в пункте 35 постановления санврача РК №48 предусмотрено, что обязательное ношение медицинских или тканевых масок необходимо всем лицам в общественных местах, хочу подчеркнуть, за исключением для детей до 5 лет и в случае приёма пищи при соблюдении санитарных норм. Так регламентируется приём пищи в местах общественного питания, в других местах регламента приёма пищи в масках или без них вообще нет. Таким образом, доказательства нарушения гражданином Падериным санитарных норм по материалам дела отсутствуют. Согласно ст. 10 КоАП РК любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. Неправильное применение статьи об административной ответственности является нарушением, поэтому просим отменить решение о наказании Максима Падерина, производство по делу прекратить за отсутствием состава преступления.

Ведущий специалист управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костаная Елена ЖАНАКАЕВА с доводами прокуратуры не согласилась. Она отметила, что нарушение со стороны Падерина зафиксировано на видео и не вызывает сомнений. Более того, он нарушает санитарные нормы тем, что обедает в рабочем кабинете, хоть и в отдельной зоне арендуемого помещения.

- Штраф был выписан на основании объяснений Падерина и видеофиксации нарушения, этого достаточно для привлечения к административной ответственности, - рассказала Жанакаева. - На видео не зафиксировано, что они кушают, на видео рабочие моменты производятся. Он стоит возле вольера с животными без маски и перчаток. Полицейский зашёл, Падерин уже должен был надеть маску и только после беседовать. Так как он этого не сделал, уже есть нарушение. По трудовому законодательству необходима отдельная бытовая комната или 30-минутный перерыв на обед. Тем более у вас там больные животные содержатся, есть опасность заражения: бруцеллёзом, бешенством... На время перерыва двери клиники должны быть закрыты, а полицейские спокойно вошли в здание.

Падерин объяснял, что у них нет фиксированного времени обеда. Сотрудники едят, когда нет клиентов, за специально предусмотренным для этого столом. Ближайший посетитель был записан только на 14:00, то есть через 15 минут после визита полицейских.

Ренат Давлетпаев (слева)

- Входит ли ветеринарная клиника в перечень социально-значимых объектов, подлежит ли контролю органов СЭС? - спросил начальник отдела Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат ДАВЛЕТПАЕВ.

- Нет, не подлежит, - ответила Жанакаева.

- А как вы тогда проводили проверку? Дальше, как появилась вообще видеозапись в материалах административного производства, потому что ни в рапорте полиции, ни в вашем протоколе она не отражена, хотя видео это документ? Мы это видео только в «Нашей газете» видели, - добавил Давлетпаев.

- Видеофиксация и скриншоты в материалах есть, все остальные вопросы к представителям местной полицейской службы.

- У вас есть утверждённый алгоритм действий, который регламентирует взаимодействие СЭС и полиции. Участковый не может самостоятельно без СЭС посещать объекты и проверять санитарные нормы. Полицейские пришли в клинику Падерина вместе с вашими сотрудниками?

- Уважаемый Ренат Болатович, это вопрос не ко мне, а к другим службам.

Полицейских и сотрудника ветклиники Падерина допросят на следующем заседании, 16 сентября. Если вина Падерина будет доказана, ему придётся выплатить штраф в полном объеме. Уплатить половину суммы штрафа по сокращённому судопроизводству он уже не сможет.