Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом

Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик УАЛИ сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в программе президента предусмотрено посещение ряда предприятий региона.

Фото со страницы Берика Уали в Facebook

- Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева началась с Костанайской области. Президент посетит ряд предприятий пищевой и молочной продукции региона и проведет встречу с аграриями и сельхозтоваропроизводителями, - написал он.

Костанайцы в это время сообщают "Нашей Газете", что на ул. Карбышева образовались пробки и связывают это с визитом Токаева.

Напомним, вчера, 9 сентября, на перекрестке ул. Тауелсиздик и Бородина появилось три кадки с пальмами. Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай Мусин и Директор ТОО "Конгломерат KZ” Роман Канава, которому принадлежат растения, сообщили, что это никак не связано с предстоящим визитом президента.

Ранее, аким Костанайского района Виктора Радченко, также отрицал связь между укладкой новой брусчатки в с. Заречное и возможным визитом главы государства. Он объяснил это предстоящим форумом строителей.