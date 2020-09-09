Еще 2 случая заражения КВИ зарегистрированы за прошедшие сутки в Костанайской области

За 8 сентября в регионе выявлено 2 случая заражения COVID-19. Оба заболевших - жители Житикары. За день до этого, 7 сентября, также было зарегистрировано 2 случая.

Иллюстративное фото kaboompics.com

- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 8 сентября в области выявлено 3438 человек с инфекцией COVID-19, из них 2884 пациентов выздоровело.

Данные по заболевания пневмонией штаб, как и прежде, не сообщил. Напомним, ранее в управлении здравоохранения в ответе на запрос "НГ" предоставили суммарную статистику по пневмонии. Тогда же "НГ" в запросе просила предоставлять эти данные на ежедневной основе.