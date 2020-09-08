Всего два пациента - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области

Оба заболевших - жители Аулиекольского района.

Иллюстративное фото katholisch-in-rheinberg.de

- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 7 сентября в регионе выявлено 3 436 человек с инфекцией COVID-19, из них 2 884 пациента выздоровели.

Напомним, ранее в управлении здравоохранения в ответе на запрос "НГ" предоставили статистику по пневмонии. Ежедневные данные по этому заболеванию областной информационный штаб сегодня вновь не сообщил.