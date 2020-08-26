Решение по делу о наказании заместителя акима Костаная принял экономический суд

Процесс по иску прокуратуры Костаная к департаменту Агентства РК по делам госслужбы завершился в экономическом суде во вторник, 25 августа. Слушание дела проходило в формате онлайн.

Судья Жамалиева оглашает решение /Кадр из видеозаписи

Прокуратура требовала отменить решение совета по этике о прекращении дисциплинарного дела в отношении заместителя акима Костаная Рустема Каркенова. Ранее надзорный орган требовал наказать Каркенова за ущемление прав инвалидов по зрению.

На прошлом заседании, 20 августа, член совета по этике Кадыргали Джаманбалин заявил, что этот орган независим при принятии решения.

- Наша позиция не поменялась, мы считаем, что иск следует удовлетворить по следующим основаниям, - заявил в прениях 25 августа заместитель начальника управления прокуратуры области Самат НУРКУТЕРГЕНОВ. - Во-первых, прокуратура считает, что принятое решение о прекращении дисциплинарного дела противоречит Конституции РК, противоречит Закону "О прокуратуре", так как прокурор осуществляет высший надзор. Мы считаем, что департамент по делам госслужбы наделил себя полномочиями вышестоящего прокурора и суда. Во-вторых, мы считаем, что Рустем Каркенов принял властное решение, создал условия для дискриминации инвалидов по зрению. Согласно протоколу, который подписал заместитель акима, инвалиды по зрению имеют право на льготный проезд, только если являются членами КОС (ОО "Казахское общество слепых" - "НГ"). Что незаконно, так как они имеют право вступать в эту организацию на добровольной основе



- Советы по этике не являются ни государственными органами, ни органами местного самоуправления, ни юридическим лицом, - сказал адвокат Рустема Каркенова Юрий СОКОЛОВ. - Соответственно, департамент Агентства по делам госслужбы не может оказать на них воздействие, так что он является ненадлежащим ответчиком. Прокурор в данном случае указывает о возникшем препятствии для инвалидов на бесплатный проезд. Но данное препятствие возникло не из-за прекращения дисциплинарного дела в отношении Каркенова, а из-за принятого протокола. Тем более, что данный протокол уже давно отменен и, соответственно, все препятствия устранены, а права инвалидов давно восстановлены.



Представитель департамента Агентства по делам госслужбы, главный специалист управления контроля в сфере госслужбы Рашид ЕСЛАМОВ определил позицию ответчика:

- С доводами истца мы согласны лишь в той части, что Каркеновым были совершены действия, дискредитирующие государственную службу. Но совет по этике - это коллегиальный орган, решение которого не зависит от департамента по делам госслужбы. Соответственно, мы никак не можем повлиять на решение совета по этике.

Главный специалист юридического отдела аппарата акима Костаная Асель КУАНДЫК не согласилась и с мнением о том, что Каркенов виновен в ущемлении прав инвалидов.

- Акимат считает исковое заявление необоснованным и несоответствующим законам РК. Вину конкретно Рустема Каркенова мы не признаем, так как решение принималось коллегиально, - пояснила она.



После прений судья Марияш ЖАМАЛИЕВА озвучила решение и пояснила его:

- Производство по иску прекратить. Суд считает, что решение дисциплинарного совета не влечет правовых последствий. Соглашается с доводами третьей стороны: вынесенное решение не порождает нарушения прав инвалидов по зрению. Кроме того, истец считает, что совет по этике превысил полномочия. Суд не согласен с этими доводами - совет по этике имеет полномочия прекратить дисциплинарное дело. Касательно того, что постановление прокуратуры обязательно должно быть исполнено, - оно было исполнено. Права инвалидов нарушались протокольным решением, а не прекращением дисциплинарного дела. В связи с этим суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат рассмотрению в рамках гражданского дела.