"Мы независимы!" - Дело о том, как совет по этике не стал наказывать заместителя акима Костаная, рассматривают в суде

Слушание дела по иску прокуратуры Костаная к департаменту Агентства РК по делам госслужбы продолжилось в экономическом суде 20 августа. Прокуратура требует отменить решение совета по этике о прекращении дисциплинарного дела в отношении заместителя акима Костаная Рустема Каркенова. Ранее надзорный орган требовал наказать Каркенова за ущемление прав инвалидов по зрению.

Процесс проходит в формате онлайн.



- У меня есть дополнение относительно доводов в обоснование иска, - заявил заместитель начальника управления прокуратуры области Самат НУРКУТЕРГЕНОВ. - Во-первых, почему мы считаем, что решение совета по этике необходимо отменить: заместитель акима города Каркенов, подписав это решение, создал условия для дискриминации группы лиц, а именно - инвалидов по зрению. Во-вторых, про сроки давности, про которые говорил адвокат Рустема Каркенова. Эти сроки устанавливаются на основании ходательства ответчика. Поскольку Каркенов не является ответчиком, он не может устанавливать данные сроки. Мы считаем, что иск подан своевременно. Адвокат Каркенова считает, что срок подачи иска измеряется днями, однако это неправильно, так как он измеряется месяцами. Мы не можем считать днями, ведь в каждом месяце разное количество дней. Мы считаем, что прокурор имеет полное право обжаловать решение Совета по этике, и суд должен назначать Каркенову соответствующее наказание. Также мы считаем, что ответчик в лице департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области указан нами правильно, так как это соответствует закону.

Адвокат Рустема Каркенова Юрий СОКОЛОВ парировал:

- Советы по этике Агентства РК по делам госслужбы не являются ни государственными органами, ни органами местного самоуправления, ни юридическим лицом. Прокурор в данном случае указывает о возникшем препятствии инвалидов на бесплатный проезд. Но данное препятствие возникло не из-за прекращения дисциплинарного дела в отношении Каркенова, а из-за принятого протокола. Тем более, что данный протокол уже давно отменен и, соответственно, все препятствия устранены и права инвалидов давно восстановлены. Прокурор забывает, что члены совета по этике не подчиняются департаменту Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области и в своей деятельности независимы. Даже если суд обяжет департамент отменить данное решение, то департамент не сможет заставить членов совета принять какое-либо решение, так как в законодательстве такого механизма нет.

Кроме того, Соколов отметил - если суд обяжет совет по этике отменить решение и принять новое, это никак не восстановит права инвалидов.

Доводы адвоката подтвердил член совета по этике Кадыргали ДЖАМАНБАЛИН:

- При принятии решении мы независимы! Департамент по госслужбе не может заставить нас вынести то или иное решение, мы ему не подчиняемся.

Отметим, что и совет по этике, и департамент по делам госслужбы возглавляет один и тот же человек. Что, видимо, не мешает независимости остальных членов совета.

Главный специалист юридического отдела аппарата акима Костаная Асель КУАНДЫК заявила, что акимат считает исковое заявление необоснованным и несоответствующим законам РК. Она напомнила, что 26 декабря 2019 года на совещании был принят единый документ для подтверждения права на льготный проезд инвалидов по зрению - удостоверение областного филиала ОО «Казахское общество слепых». Причина - в жалобах автоперевозчиков на путаницу, которая возникает из-за отсутствия единого документа. Однако в марте 2020 года заместитель акима отменил это решение. Сейчас для подтверждения права на льготу можно предъявить пенсионное удостоверение или справку об инвалидности. Что же касается вины конкретно Рустема Каркенова, отметила представительница акимата, так решение на совещании в акимате было принято коллегиально.

Прокурора заинтересовало, почему из всех автоперевозчиков города подпись под протоколом поставил только руководитель ТОО «Жарык жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ. На вопрос ответил руководитель филиала ОО «Казахское общество слепых» Хамит ИСМУРАТОВ:

- При предыдущем заместителе акима по моей просьбе была организована встреча всех руководителей автоперевозчиков. Это был март 2019 года. Я объяснял, что член КОС имеет право не возить с собой справку об инвалидности, так как все указано в удостоверении члена КОС, ведь оно выдается на основании этой справки. Все согласились. Единственный, кто был против, - господин Мущинский. Но так как большинство проголосовало за, вопрос был снят. В конце 2019 года опять начались проблемы: стали звонить инвалиды и жаловались именно на 24-й маршрут (обслуживает ТОО «Жарык Жол 1» - «НГ») Скорее всего, связано это с тем, что по этому маршруту находится глазная больница, поэтому здесь ездят много инвалидов по зрению. Опять начались конфликты, инвалиды приходили ко мне со слезами на глазах. Я позвонил Мущинскому, сказал, что мы уже договаривались и вопрос был решен. Он настаивал чтобы в области пришли к единому документу для льготного проезда инвалидов по зрению. Я ему сказал, что это практически невозможно: мы не можем просто взять и всех сделать членами «Казахского общества слепых». Членский билет КОС, в том числе, дает право льготного проезда, но он не является единым документом для бесплатного проезда. Убедить его я так и не смог, на этом мы и расстались. Да, между перевозчиками и инвалидами бывают конфликты и на других маршрутах, но в 90% случаев - именно на маршрутах № 24 и № 27. Я не понимаю, почему сегодня все обвиняют Рустема Каркенова, ведь заявление было написано по конкретным перевозчикам, так как отвечать за это все должны они.

Сам Виктор Мущинский напомнил, что отсутствие у инвалидов по зрению единого документа на льготный проезд вызывало у водителей большие проблемы.

- Они не знали, пассажир действительно плохо видит или хочет проехать «зайцем», - пояснил руководитель ТОО "Жарык жол-1". - У кого-то были старые советские документы, у многих они затерлись и устарели. Я считаю, что документы у пассажиров, которые хотят проехать льготно, должны быть сделаны от и до. Водитель не должен выяснять, почему не стоит дата о продлении инвалидности. Мы хотели разобраться с этим бардаком. До 1 июля нам никто не компенсировал все перевозки, мы сами оплачивали все расходы, в том числе и льготный проезд инвалидов. Сейчас это оплачивает акимат.



Очередное заседание назначено на 25 августа.