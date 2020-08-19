«Зайдите в автобус и закройте глаза». Права инвалидов и позиции трех госструктур столкнулись в одном судебном процессе

Иск прокуратуры Костаная к департаменту Агенства РК по делам госслужбы по Костанайской области сейчас рассматривает экономический суд. Прокуратура требует отменить решение совета по этике о прекращении дисциплинарного дела в отношении заместителя акима Костаная Рустема Каркенова. Ранее надзорный орган требовал наказать Каркенова за ущемление прав инвалидов по зрению.

Конфликт между инвалидами и перевозчиками начался с требования предъявлять это удостоверение / Фото из архива «НГ»

Началась эта история с жалобы, с которой 10 января 2020 года в прокуратуру Костанайской области обратилась инициативная группа инвалидов по зрению. Они заявили, что пассажирские перевозчики в Костанае не позволяют пользоваться правом на льготный проезд, требуя предъявить удостоверение ОО «Казахское общество слепых» (КОС).

- Для бесплатного проезда всегда требовали справку МСЭК, ВТЭК, также у меня имеется и удостоверение члена КОС, но меня исключили из этого общества. - пояснила «НГ» инвалид 2-й группы по зрению Людмила КОРОЛЬ. - На дисциплинарном совете, который проходил еще в феврале, я говорила представителям перевозчиков и акимата, чтобы они просто закрыли глаза, зайдя в автобус. Им будет сложно найти место, где сесть, чтобы не мешать людям. Потом нужно идти к водителю, чтобы выйти в переднюю дверь. Только так они смогут понять, что чувствуют инвалиды по зрению в общественном транспорте. Бывали случаи, когда инвалидов, которые не состояли в Казахском обществе слепых, водитель не хотел выпускать из автобуса, вез до конечной остановки. А представьте, если это в темное время суток? Как слабовидящий дойдет до дома? Мы хотим, чтобы общество поняло, что мы тоже люди!

Объявление в автобусе № 24 об условиях льготного проезда. Январь 2020 года / Фото Марата ЖЕТПИСБАЕВА

- Когда в автобусе я увидел листовку, где было указано, что право на бесплатный проезд, имеют только те инвалиды, которые состоят в обществе слепых, то сильно удивился, - говорит еще один автор жалобы, инвалид 2-й группы по зрению Мухтар ЖЕТПИСБАЕВ. - Я являюсь членом данной организации, поэтому водитель не требовал с меня деньги, потому что у меня было удостоверение. Но ведь не все же являются членами общества. Никого не должно волновать - состоишь ты в обществе слепых или нет.

Как выяснила прокуратура, объявления в автобусах, о которых говорил Жетписпаев, были вывешены на основании протокола совещания, прошедшего 26 декабря 2019 года под председательством Рустема Каркенова. В протоколе указано, что удостоверение КОС является единственным документом, дающим право на льготу по бесплатному проезду инвалидов по зрению.

Прокуратура возбудила дисциплинарное дело в отношении Каркенова. Но 14 февраля совет по этике департамента по делам госслужбы принял решение о прекращении дисциплинарного дела. 10 июля прокуратура подала иск в суд.

Процесс по иску прокуратуры проходит формате онлайн в экономическом суде / Кадр из видео

«Согласно п. п. 14 п. 1 ст.4 Закона «О госслужбе» государственная служба в Республике Казахстан основывается на нетерпимости к правонарушениям. Своими действиями Рустем Каркенов подрывает уровень доверия населения и формирует в обществе безответственность. В соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 44 Закона «О прокуратуре» прокурор обязан принимать меры прокурорского реагирования», - пояснили «НГ» в прокуратуре Костаная.

Заместитель акима Костаная Рустем Каркенов отказался комментировать ситуацию, посоветовав обратиться к его представителю на судебном процессе - адвокату Юрию СОКОЛОВУ.

- Согласно ст. 294 ГПК РК, гражданин и юридическое лицо вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении прав, свобод и законных интересов, - отмечает Соколов. - Решение совета по этике было вынесено 14 февраля при непосредственном участии представителя прокуратуры Костаная Балабаевой.

В связи с введением режима ЧП течение срока исковой давности было приостановлено на 56 дней - до 5 июля 2020 года. Однако, как подчеркивает адвокат, прокуратура обратилась в суд с заявлением только 10 июля. Кроме того, прокуратура указала ответчиком департамент Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области. Однако, как отмечает адвокат, советы по этике в областях, городах республиканского значения, столице являются коллегиальными органами Агентства РКпо делам госслужбы.

- Таким образом, департамент Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области является ненадлежащим ответчиком по настоящему гражданскому делу, - считает Соколов.

Сейчас проблемы, которая стала поводом для обращения в прокуратуру, уже нет - инвалиды по зрению 1-й и 2-й групп подтверждают свое право на бесплатный проезд пенсионным удостоверением.

- Всем инвалидам по зрению, не важно - достиг человек пенсионного возраста или нет - выдается пенсионное удостоверение на выплату пособия, - пояснил Мухтар Жетписбаев. - В нем указано, что этот человек - инвалид по зрению. Раньше указывали, что по общему заболеванию. Но вопрос даже не в Каркенове, а в том что за нарушение прав инвалидов по зрению чиновники должны отвечать по закону. Сколько инвалиды натерпелись в автобусах из-за этого решения? Нам нужно наказание не ради наказания, а с целью предупреждения других правонарушений.

Очередное заседание по этому делу назначено на 20 августа.