Нарушал ли ситиборд? - По делу о повреждении рекламного баннера двухэтажным автобусом опросили эксперта

Слушание дела в отношении водителя маршрутного автобуса Евгения Фёдорова продолжилось в Специализированном административном суде Костаная 24 августа.

15 июля автобус № 18 под управлением Фёдорова врезался в ситиборд (рекламный баннер) на пр. Абая, принадлежащий ТОО «ABC Commercial». 6 августа водители автобусов провели акцию в поддержку коллеги.

На первом заседании, которое прошло 13 августа, адвокат Григорий БАРИНОВ, защищающий Федорова, сообщил, что рекламный баннер расположен на проезжей части. Однако представитель ТОО «ABC Commercial» Бауржан УСПАНОВ заявил, что у этой фирмы есть все необходимые бумаги на установку ситиборда.

24 августа дали показания сотрудники полиции и акимата Костаная.

Госавтоинспектор Темирлан Жанбушинов (справа в центре): "Автобус заехал на парковку и зацепил рекламный щит" / Кадр из видео



- Баннер установили еще до реконструкции проспекта Абая, тогда он соответствовал всем госстандартам, - пояснил госавтоинспектор отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции УП Костаная Темирлан ЖАНБУШИНОВ. - После реконструкции увеличилась проезжая часть, рекламный щит остался на том же месте. Он находится не на проезжей части, а на автомобильной парковке. Если говорить о расположении баннера, то его верхняя часть не должна выходить на проезжую часть - по проспекту постоянно ездят двухэтажные автобусы, ни один еще не задевал баннер до этого. У нас есть схема ДТП, автобус врезался в баннер, когда выезжал с остановки, он заехал на парковку и зацепил рекламный щит. Данный щит передвигали от проезжей части в сторону парковки, но я не могу точно сказать, когда это было. Мы писали два письма в акимат Костаная по данному ситиборду, но сейчас я ответить не могу, нужно смотреть в архиве. Чтобы разобраться в этом деле, нужно выехать вместе с сотрудниками отдела архитектуры и градостроительства на место ДТП и сделать замеры. Это нужно решать коллегиально, собирать комиссию.

- Давайте отойдем от этого ДТП, - предложил представитель ТОО «ABC Commercial» Бауржан Успанов. -Возьмем, например, два автомобиля, один из них припаркован на проезжей части, второй врезается в него. Даже если первый автомобиль припаркован неправильно, с водителя второго автомобиля не снимается ответственность за совершенные действия. Он ведь должен соблюдать скоростной режим, убедиться в безопасности дорожного движения, в отсутствии препятствий на дороге.

Судья решила, что схемы ДТП достаточно для объективного расследования дела

- Как водитель мог определить глазомером, с какой высоты там находится препятствие? - парировал адвокат Григорий Баринов. - Он должен следить за безопасностью дорожного движения, а не искать какие-то преграды в воздухе, которых там и в помине быть не должно. Если вы ставите рекламный щит в этом месте, тогда должен быть установлен соответствующий измеритель высоты, специальный дорожный знак, такие ставят под мостами. Он будет показывать высоту, сможет ли проехать водитель в этом месте или нет. У нас в городе такие стоят возле ТРЦ «Kostanay Plaza», аэропорта. Это нужно, чтобы водитель знал, сколько ему остается до препятствия. Мы сейчас больше говорим даже не о безопасности движения, а о законности постройки и установки данного рекламного щита.

Адвокат спросил представителя ТОО «ABC Commercial», есть ли у него все документы на установку ситиборда. Успанов пообещал предоставить эти бумаги суду на следующем заседании.

- К нам обращались сотрудники полиции по данному рекламного баннеру, о том,что он мешает дорожному движению, - подтвердил инспектор по делопроизводству акимата Костаная Кайрат ХАДЖИЕВ. - Имеется два обращения. Но пока по их обращениям никаких данных не поступало. Я делал запрос в отдел архитектуры, но ответа пока не пришло. Информации о том, что отдел архитектуры был против размещения рекламного щита в полосе отвода дороги, нам не поступало. Частное постановление на имя акима города к нам поступало, но отвечать будет не он, а компетентные в этих вопросах органы.

Обращение сотрудников административной полиции к акиму Костаная

Баринов обратился в суд с ходатайством о проведении комиссией замеров технических параметров рекламного баннера, но суд отклонил его, ссылаясь на то, что уже предоставлена схема ДТП и этой информации достаточно для объективного расследования дела.

Кроме того, адвокат водителя автобуса попросил вызвать на процесс сотрудников отдела ЖКХ, отдела земельных отношений и отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная.

Следующее слушание назначено на 2 сентября.