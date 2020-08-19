«Версия подсудимого несостоятельна». На процессе по делу об убийстве жительницы с. Заречное ее гражданским мужем прошли прения

Прения по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника акимата Костаная Айдына АБДИНА прошли в межрайонном суде по уголовным делам в среду, 19 августа. Он обвиняется в том, что 4 августа 2019 года убил Кымбат Ибраеву в съемной квартире в с. Заречное Костанайского района.

Айдын Абдин заявил в прениях, что любил свою жену, а убил, потому что защищался

Кымбат с тремя совместными детьми собиралась съехать из квартиры в дом к родной сестре. Согласно материалам дела, во время сборов в квартиру пришел Абдин, начался конфликт и мужчина нанес гражданской жене 40 ударов ножом. Кроме того, у Ибраевой была отрезана мочка уха, а вся квартира залита кровью. После убийства жены Абдин, по версии обвинения, нанес себе несколько ножевых ранений. Его спасли в больнице. В своих показаниях подсудимый заявил, что он защищался, а жена первая нанесла ему несколько ударов ножом. Более того, по словам Абдина, Ибраева не раз нападала на него и даже пыталась отравить.

- Считаю, что вина подсудимого полностью доказана, - сообщил в прениях прокурор Абзал ТАШМАГАМБЕТОВ. - Во время главного судебного разбирательства мы исследовали не только все обстоятельства дела, но и взаимоотношения между Абдиным и Ибраевой. Он постоянно беспричинно ее ревновал. Версия подсудимого о том, что он оборонялся, несостоятельна. Согласно выводам экспертизы, ранения были нанесены самим подсудимым, что доказывает типичность локализации. То есть, все раны были в местах, доступных для нанесения самим человеком.

Гособвинитель напомнил, что в 2015 году Абдин был осужден за мошенничество с квартирами и на момент убийства у него была непогашенная судимость (ограничение свободы). В связи с чем просил назначить наказание за убийство Ибраевой в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности (строгий режим) плюс еще 10 месяцев за непогашенную судимость по прошлому делу.

Родная сестра убитой Гульсара НУРГАЛИЕВА выступила в прениях в качестве потерпевшей. Она заявила, что ее сестра была чистой, порядочной женщиной.

- Она работала на двух-трех работах ради детей, а он только контролировал ее, - заявила Нургалиева. - Она терпела его ради детей, а он издевался над ней. Это не просто убийство, это жестокое убийство!

Потерпевшая не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Ее адвокат Валерий ПОПОВ отметил в прениях, что убитая была хорошей, спокойной женщиной, но вместе с тем - очень забитой.

- Можно задаться вопросами, почему она не обращалась в полицию, почему на ушла от него? - сказал он. - Все потому, что в ней жил сильный страх. Это боязнь осуждения со стороны родственников, боязнь перед обществом. Считаю также, что Абдин не просто убил Ибраева, он издевался над ней. Отрезал ей мочку уха... А крови было столько, как в фильме ужасов. Несмотря на то, что прокурор попросил наказание согласно санкции статьи, думаю, Абдин заслуживает более сурового наказания.

Защитник подсудимого Максим ГАГАРИН считает, что дело в отношении Абдина нужно переквалифицировать по статье о превышении допустимой самообороны.

- Да, все свидетели назвали Ибраеву тихой и спокойной женщиной, но в то же время сообщили, что подсудимый иногда избивал ее, а она все терпела, - пояснил адвокат. - Всякому терпению когда-то приходить конец. 4 августа чаша ее терпения переполнилась, и она первая схватилась за нож, а мой подзащитный лишь оборонялся. Считаю, это нужно учитывать при вынесении наказания.

Подсудимый повторил, что не убивал свою жену, а только оборонялся.

- Я ее не убивал, я ее любил, - сказал в прениях Айдын Абдин. - Она сама на меня напала. Прошу вас объективно разобраться в этом деле ради моих детей.

В последнем слове Абдин также просил, чтобы позаботились о его троих детях.

Приговор по этому делу огласят 20 августа.

Кадры из видео