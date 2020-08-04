“Она первая на меня напала с ножом" - обвиняемый в убийстве жены экс-чиновник дал показания в суде Костаная

Рассмотрение уголовного дела в отношении Айдына АБДИНА, обвиняемого в том, что он нанес своей гражданской жене Кымбат Ибраевой 40 ударов ножом, продолжается в суде № 2 Костаная.

3 августа суд перешел к допросу подсудимого, который озвучил свою версию произошедшего.

Абдин заявил, что Кымбат Ибраеву он любил и до сих пор любит. В тот день, 4 августа 2019 года, они решили вместе съехать со съемной квартиры в с. Заречное в другую съемную квартиру, расположенную по пр. Абая в Костанае.

- Я пришел домой собирать вещи, Кымбат пришла около 16.30, - рассказал подсудимый. - Она пришла злая. Мы поссорились из-за того, что она сказала, что хочет уйти к другому мужчине, Арману. С этим Арманом она жила в 2018 году, когда я отбывал срок за мошенничество. Когда она стала рассказывать про другого мужчину, я ее приревновал. Я не мог себе даже представить, что мои дети будут жить с другим мужчиной. Из-за этого и началась ссора на кухне, потом Кымбат взяла нож...

По словам Абдина, в это время он был на расстоянии примерно одного метра от жены и она нанесла ему удар ниже живота. Он убежал в зал, чтобы выйти на балкон. Возле балкона выхватил у нее нож, тогда она побежала за другим ножом в кухню.

- Я бросил нож, который забрал у нее, она вернулась и стояла передо мной с другим ножом, - сообщил Абдин. - Она нанесла еще мне несколько ударов в шею и в сердце.

- Как вы тогда поясните, что она мертва после того, как вы нанесли ей 40 ударов ножом, а вы, на которого она несколько раз напала, живы?- спросила судья Жаннар ТЛЕУБАЕВА.

- Я не помню... Я не знаю, кто нанес ей удары, - ответил Абдин.

Подсудимый добавил, что Кымбат Ибраева уже нападала на него в 2014 году, когда они жили по ул. Летунова в Костанае. Свидетелей при этом не было.

- Это было в феврале 2014 года, меня тогда даже увозила скорая и в приемном покое городской больницы мне делали перевязку, - сообщил суду Абдин. - В полицию я не обращался, потому что в больнице сказал, что сам себя нечаянно порезал. Об этом я никому не рассказывал, кроме ее сестры Гульсары. В том же году Кымбат пыталась меня отравить, подсыпая какие-то средства в суп.

Родная сестра убитой Гульсара НУРГАЛИЕВА проходит по делу потерпевшей. Она поинтересовалась, когда именно Абдин сообщал ей о том, что Кымбат нападал на него с ножом. Подсудимый не смог вспомнить. Сама потерпевшая заявила, что такого никогда не было, а ее сестра была тихим, неконфликтным человеком и не могла ни на кого напасть.

- Как вы объясните, что все свидетели характеризуют Кымбат как спокойную, неконфликтную женщину, а по вашим словам, она вас все время обижала и даже нападала на вас? - задала очередной вопрос судья.

- Я не могу это объяснить, но мне она реально угрожала, говорила, что убьет меня, - ответил Абдин. - В 2014-м меня еле скорая спасла...

- Что же ей помешало убить вас год назад, если она, по вашим словам, этого хотела и была агрессивной?- спросила судья.

- Она не успела меня убить, потому что я у нее нож забрал.

У суда было много вопросов по обстоятельствам дела. В частности, о том, почему убитая была частично раздета, почему рядом с ней стояло ведро с окровавленной водой, в котором плавала куча окурков. На них Абдин не смог ответить. Подсудимый часто отвечал не на конкретно поставленные вопросы, поэтому его приходилось переспрашивать. В конце заседания он поинтересовался как живут трое его детей. По его информации, им плохо и они испытывают психологическую травму, не видя отца.

- Вы не считаете, что смерть их матери - это главная психологическая травма для них? - спросила судья.

Подсудимый с этим согласился.

Согласно материалам уголовного дела, Айдын Абдин постоянно ревновал свою гражданскую супругу и даже подкупал ее коллег, чтобы они докладывали, во сколько она уходит с работы и во сколько приходит. В обвинительном заключении сказано, что в день убийства Абдин испытывал «непреодолимое и глубокое чувство ревности».

С 2014-го по 2015 годы Айдын Абдин работал специалистом отдела культуры и развития языков акимата Костаная. В 2015-м был осужден за мошенничество с квартирами. На момент убийства Ибраевой у Абдина была непогашенная судимость (ограничение свободы). Выйдя из колонии, он начал посещать свою гражданскую супругу и троих детей. В какой-то момент пара начала жить вместе. Но их жизнь состояла из постоянных ссор и скандалов. К тому же Абдин не всегда в срок платил за съемную квартиру в Заречном.

Согласно материалам дела, устав от такой жизни, Ибраева решила уйти от него и жить в доме своей родной сестры. Но в день переезда Абдин пришел к ней и убил ее, нанеся 40 ударов ножом.

Очередное слушание этого дела назначено на 11 августа.