Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей «НГ» купили 20 пульсоксиметров

Участники акции «Нужные деньги» - Антиковид перечисляют деньги для помощи врачам и пациентам. В ходе сбора средств выяснилось, что медикам не хватает не только кислородных концентраторов, но и пульсоксиметров.

15 пульсоксиметров передали сотрудникам скорой помощи

Эти небольшие приборы надеваются на палец, показывают частоту пульса и, что важно в случаях с пневмониями различной этиологии, уровень насыщения крови кислородом.

Из средств, собранных читателями «НГ», купили 20 пульсоксиметров. В среду, 29 июля, их передали по назначению. 15 приборов - сотрудникам скорой помощи, 2 в городскую больницу и 3 в областную.

- Теперь у нас 51 машина скорой помощи будет укомплектована пульсоксиметрами,- сказала главный врач областной станции скорой помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД. - Мы тоже купили пульсоксиметры, но наш поставщик пока растаможивает эту партию. А вы сработали очень оперативно, это здорово! Этими пульсоксиметрами мы снабдим и бригады в Наурзумском районе и в поселке Октябрьское. К тому же надо всегда иметь в запасе некоторое количество на случай поломки. Мы и раньше работали с этими приборами, но такой большой потребности в них не было. Сейчас они очень нужны.

В лечении больных с КВИ врачи нашли правильный путь, осознав, что выживаемость пациента зависит от количества переносимого кровью кислорода. С 18 июля «НГ» объявила о начале сбора средств на кислородные концентраторы. По данным на 29 июля, на карту Каспи-голд с пометками, обозначающими цель взноса, поступило 97 переводов на общую сумму 462 445 тенге, на Яндекс-кошелек - 13 425 тенге. 75 000 тенге наличными - от благотворителя, пожелавшего остаться неизвестным. Ранее 2 млн тенге внес пенсионер, также не назвавший себя, и 1 млн поступил от издателя «НГ». Итого - 3 550 870 тенге.

Сбор средств продолжается. При перечислении средств для помощи пациентам с коронавирусом обязательно делать пометку «Антиковид», или «Кислород». Все непомеченные взносы будут зачисляться в фонд основной ветки проекта «Нужные деньги».

Если вы хотите помочь, перечислите посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold. Номер карты 5169 4931 6818 4102

Также можно перечислить пожертвования на Яндекс-кошелек.

Сайт проекта: https://kislorod.ng.kz/



Форма для перевода денег с карт VISA/MasterCard или с кошелька YandexMoney:

Фото Ксении РЕБИК