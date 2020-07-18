Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"

Одно из признанных средств спасения - возможность для пациента дышать кислородом. Эту возможность обеспечивает медицинское оборудование, которое называется кислородным концентратором. В больницах Костанайской области сегодня таких аппаратов катастрофически не хватает.

Острый дефицит концентраторов - проблема для всей казахстанской медицины. В патовой ситуации на помощь приходят предприниматели. Глава BI Group Айдын РАХИМБАЕВ, например, сообщил в Instagram, что акционеры и учредители компании на личные средства уже закупили 1 000 единиц этого оборудования для больниц страны. Но это не покроет всей потребности. Рахимбаев написал, что сейчас время объединить усилия, надо еще «поднапрячься и мы сможем сообща справиться с этим чертовым COVIDом».

Предприниматели в Костанайской области без всяких призывов тоже проявили инициативу: Сергей МИРОЛЮБОВ, Серик ЫБРАЙ, Талгат РАХМЕТОВ, Сергей ТАНАСИЙЧУК на собственные деньги закупили 10 кислородных концентраторов для костанайских стационаров. Оборудование 17 июля вручили докторам.

Пройден самый сложный, пожалуй, этап - организационный, когда выясняли, что и где нужно закупить, как доставить и поставить концентраторы в стационары. Областные власти - в курсе. Инициативу, естественно, одобряют. И это тот самый случай, когда сообщество может отработать проблему куда быстрее, чем государственный механизм, стесненный множеством процедурных формальностей.

Ждать некогда! Ни одного дня, ни одного часа болезнь не оставляет на раскачку. Многие предприниматели, просто люди с сердцем и совестью доверяют «Нашей Газете», ее проекту «Нужные деньги». Поэтому в рамках именно этого проекта, с пометкой «Нужные деньги»- Антиковид, мы начинаем сбор средств на приобретение кислородных концентраторов, а также расходных материалов, которых сейчас тоже крайне не хватает - например, одноразовых канюль. Мы постоянно на связи с врачами инфекционных стационаров, они помогают ориентироваться в потребностях. Кроме того, провизорным стационарам очень нужны кондиционеры - сейчас и больные, и врачи, работающие в СИЗах, мучаются от жары.

Ваши деньги точно пойдут по назначению - спасут чью-то жизнь.

Если вы решили помочь нашему проекту, перечислите посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold. Номер карты 5169 4931 6818 4102

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