Более 3 млн тенге собрали участники акции «Нужные деньги» - Антиковид за первые 5 дней

18 июля «НГ» объявила о расширении благотворительного проекта «Нужные деньги». Теперь в его рамках идет сбор средств на приобретение кислородных концентраторов для больниц и расходных материалов типа одноразовых канюль, которых тоже не хватает.

В газете, на сайте ng.kz, а также на наших страницах в соцсетях мы дали реквизиты для перевода средств.

Движение пошло сразу. За 5 дней собрано 3 357 430 тенге из всех источников. В том числе почти 2 млн пожертвовал 89-летний пенсионер, который пожелал остаться неназванным.

Деньги приносили в редакцию, но чаще переводили на карту и Яндекс-кошелек, причем из России тоже присылали. Уже набрана сумма, которая делает реальной покупку, по меньшей мере, трех 10-литровых концентраторов. Сбор средств продолжается.

Важно, что тех, кто начал помогать пациентам с короновирусными пневмониями, немало. Мы сообщали об инициативе четырех костанайских предпринимателей, в числе которых издатель «НГ», купивших и передавших 17 июля в костанайские стационары 10 кислородных концентраторов объемом 10 литров.

Компания «Полиметалл» купила 10 концентраторов для Житикаринской ЦРБ, а сегодня передает такое обрудование более, чем на 40 млн тенге в областную больницу. 4 аппарата приобрел для Денисовской ЦРБ предприниматель Виктор Соложенков.

5 концентраторов от фонда «Бiрлiк», аффилированного с BI Group, прибыли в горбольницу Костаная. Мы позвонили в фонд и нам ответили, что по разнарядке в Костанайскую область оттуда должны доставить 51 концентратор.

Вчера в Костанай прибыла партия в количестве 70 концентраторов, приобретенных тоже на средства спонсоров, эта аппаратура уже в стационарах городской больницы Костаная и областной.

А сегодня, 23 июля, из агрохолдинга «Олжа Агро сообщили, что передают 20 пятилитровых концентраторов в районные больницы. Фёдоровчане получат их 6, узункольцы – 3, в Сарыкольскую и Алтынсаринскую ЦРБ отправятся по 2 единицы оборудования, в Мендыгаринскую доставят один такой прибор и 6 штук передаётся медикам Тобыла. Это в дополнение к ранее купленным 10 концентраторам для горбольницы Костаная. Пресс-служба холдинга также сообщила, что с этого дня азотно-кислородная станция (в составе «Олжа Агро») начинает бесплатную передачу баллонов со сжатым кислородом в ЦРБ области.

Концентраторы - дорогое оборудование, 10-литровый сейчас стоит под миллион тенге. Понятно, что у бизнеса другие возможности, но буквально каждый обычный человек если захочет помочь, может это сделать. Как раз для таких благотворителей наша акция. Среди тех, кто уже перевел деньги, были люди, которые прислали по нескольку сотен тенге. И за них - большое спасибо. Они копилку пополняют, они - во спасение.

Если вы решили помочь нашему проекту, перечислите посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold. Номер карты 5169 4931 6818 4102.

Также можно перечислить пожертвования на Яндекс-кошелек.



При перечислении денег не забывайте, пожалуйста, делать пометку Антиковид.

Форма для перевода денег с карт VISA/MasterCard или с кошелька YandexMoney:



