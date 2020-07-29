Сколько человек умерло от Covid-19 и ковидной пневмонии в Костанайской области?

Вечером 28 июля сайт coronavirus2020.kz опубликовал официальную статистику Министерства здравоохранения РК о количестве летальных случаев от Covid-19 за неделю - с 20-го по 26 июля.

Согласно этим данным, по всей стране с начала пандемии от коронавирнусной инфекции скончались 793 человека, в том числе 208 - за последнюю неделю. В Костанайской области с начала пандемии зарегистрировано 6 случаев смерти, в том числе с 20-26 июля - 3 случая.

Уровень смертности от КВИ в Костанайской области в течение нескольких недель был неизменным - 3 случая. Учитывая, что местные СМИ неоднократно сообщали о новых жертвах коронавируса, жители региона воспринимали такую статистику скептически.

Поэтому "НГ" решила воспользоваться альтернативным источником информации - данными сайта Umytpa.kz. Напомним, что 16 июля редакции семи новостных проектов в Казахстане запустили этот ресурс, так как журналисты полагают, что официальная статистика смертности не отражает реальную картину.

- Наши редакции, как и десятки других в Казахстане, каждый день пишут о ситуации с коронавирусом, - говорится в заявлении семи независимых СМИ. - Мы убеждены, что понимание реальной картины происходящего, в том числе и уровня смертности от Covid-19 - это то, чего необходимо добиваться всем гражданам. Поэтому мы запускаем ресурс Umytpa.kz. Тут близкие тех, кто умер от коронавируса/пневмонии, могут озвучить их имена. Вся информация будет проверена сотрудниками наших редакций, имена будут публиковаться только после промежуточной или полной верификации. Список будет открыт для всех. Umytpa с казахского переводится как «Не забывай». Мы убеждены, что погибшие не должны быть забыты. Граждане должны знать реальное положение дел, численность и имена погибших.

По данным сайта Umytpa.kz на 29 июля, в Костанайской области 6 случаев смерти из-за заражения Covid-19 (в двух случаях данные проходят верификацию), 5 случаев смерти из-за пневмонии, вызванной Covid-19 (в одном случае данные проходят верификацию), и 1 случай смерти из-за сердечной недостаточности с признаками Covid-19.

По этическим соображениям "НГ" не публикует имена погибших, указанные на сайте Umytpa.kz.

Список погибших от Covid-19 в Костанайской области

(по данным сайта umytpa.kz)

Дата смерти Возраст пациента Официальная причина смерти Костанай — 3 случая 2 июля 85 Covid-19* 3 июля 57 Двусторонняя пневмония* 15 июля 63 Дыхательная недостаточность, двусторонняя пневмония Рудный — 2 случая 1 июля 53 Коронавирусная инфекция, полисегментарная вирусная пневмония, тромбоз легочной артерии 3 июля 52 Сердечная недостаточность с признаками Covid-19 Аркалык — 2 случая 3 июля 55 Двустороняя внебольничная полисегментарная пневмония. Тромбоэмболия лёгочной артерии 5 июля 64 Двусторонняя внебольничная пневмония Карасуский р-н — 1 случай 11 июля 54 Двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная Covid-19 Джангельдинский р-н - 1 случай 4 июля 42 Covid-19 Житикаринский р-н - 2 случая 4 июля 67 Дыхательная недостаточность, плевральный выпот, тотальная двусторонняя полисегментарная пневмония Дата не указана 55 Covid-19 Узункольский район — 1 случай Дата не указана 42 Covid-19*

*Данные о причине смерти проходят верификацию

С 1 августа в Казахстане будут вести объединенную статистику летальных случаев от Covid-19 и пневмонии с признаками Covid-19.