Сколько человек умерло от Covid-19 и ковидной пневмонии в Костанайской области?
Андрей СКИБА
Вечером 28 июля сайт coronavirus2020.kz опубликовал официальную статистику Министерства здравоохранения РК о количестве летальных случаев от Covid-19 за неделю - с 20-го по 26 июля.
Согласно этим данным, по всей стране с начала пандемии от коронавирнусной инфекции скончались 793 человека, в том числе 208 - за последнюю неделю. В Костанайской области с начала пандемии зарегистрировано 6 случаев смерти, в том числе с 20-26 июля - 3 случая.
Уровень смертности от КВИ в Костанайской области в течение нескольких недель был неизменным - 3 случая. Учитывая, что местные СМИ неоднократно сообщали о новых жертвах коронавируса, жители региона воспринимали такую статистику скептически.
Поэтому "НГ" решила воспользоваться альтернативным источником информации - данными сайта Umytpa.kz. Напомним, что 16 июля редакции семи новостных проектов в Казахстане запустили этот ресурс, так как журналисты полагают, что официальная статистика смертности не отражает реальную картину.
- Наши редакции, как и десятки других в Казахстане, каждый день пишут о ситуации с коронавирусом, - говорится в заявлении семи независимых СМИ. - Мы убеждены, что понимание реальной картины происходящего, в том числе и уровня смертности от Covid-19 - это то, чего необходимо добиваться всем гражданам. Поэтому мы запускаем ресурс Umytpa.kz. Тут близкие тех, кто умер от коронавируса/пневмонии, могут озвучить их имена. Вся информация будет проверена сотрудниками наших редакций, имена будут публиковаться только после промежуточной или полной верификации. Список будет открыт для всех. Umytpa с казахского переводится как «Не забывай». Мы убеждены, что погибшие не должны быть забыты. Граждане должны знать реальное положение дел, численность и имена погибших.
По данным сайта Umytpa.kz на 29 июля, в Костанайской области 6 случаев смерти из-за заражения Covid-19 (в двух случаях данные проходят верификацию), 5 случаев смерти из-за пневмонии, вызванной Covid-19 (в одном случае данные проходят верификацию), и 1 случай смерти из-за сердечной недостаточности с признаками Covid-19.
По этическим соображениям "НГ" не публикует имена погибших, указанные на сайте Umytpa.kz.
Список погибших от Covid-19 в Костанайской области
(по данным сайта umytpa.kz)
|
Дата смерти
|
Возраст пациента
|
Официальная причина смерти
|
Костанай — 3 случая
|
2 июля
|
85
|
Covid-19*
|
3 июля
|
57
|
Двусторонняя пневмония*
|
15 июля
|
63
|
Дыхательная недостаточность, двусторонняя пневмония
|
Рудный — 2 случая
|
1 июля
|
53
|
Коронавирусная инфекция, полисегментарная вирусная пневмония, тромбоз легочной артерии
|
3 июля
|
52
|
Сердечная недостаточность с признаками Covid-19
|
Аркалык — 2 случая
|
3 июля
|
55
|
Двустороняя внебольничная полисегментарная пневмония. Тромбоэмболия лёгочной артерии
|
5 июля
|
64
|
Двусторонняя внебольничная пневмония
|
Карасуский р-н — 1 случай
|
11 июля
|
54
|
Двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная Covid-19
|
Джангельдинский р-н - 1 случай
|
4 июля
|
42
|
Covid-19
|
Житикаринский р-н - 2 случая
|
4 июля
|
67
|
Дыхательная недостаточность, плевральный выпот, тотальная двусторонняя полисегментарная пневмония
|
Дата не указана
|
55
|
Covid-19
|
Узункольский район — 1 случай
|
Дата не указана
|
42
|
Covid-19*
*Данные о причине смерти проходят верификацию
С 1 августа в Казахстане будут вести объединенную статистику летальных случаев от Covid-19 и пневмонии с признаками Covid-19.
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