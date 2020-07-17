Статистику по коронавирусу и пневмонии объединят в Казахстане

Казахстан объединит статистику по коронавирусу и пневмонии в одну. Об этом объявил министр здравоохранения Алексей Цой в прямом эфире, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Помимо общепринятого статистического учета случаев коронавируса необходимо обратить внимание на пневмонию. В целях обеспечения максимальной прозрачности данных Министерством здравоохранения объединены новые подходы к учету и формированию статистических данных. С учетом проведенных консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ нами принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам. Таким образом, лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены со случаями пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющими клинические и эпидемиологические признаки коронавируса. Полный переход на кодировку COVID-19 с использованием новых кодов международной классификации болезни будет осуществлен с 1 августа. Из накопленного клинического опыта мы отмечаем сходство этих заболеваний и необходимость применения единых подходов к тактике их лечения.", - сказал Алексей Цой.

До настоящего времени в Казахстане осуществлялся учет только лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Такой же метод, по его словам, используется в большинстве стран.

По словам Алексея Цоя, в первое полугодие уровень смертности от пневмонии остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Тенденция к росту произошла в конце июня.

"Сегодня 12-й день после введения строгих ограничительных мер, и этого еще недостаточно для разрыва цепи 14-дневного инкубационного периода. Практически все смертные случаи за этот период – это случаи, регистрация заболеваемости которых пришлась на период до введения карантина. Так, с 1 января по 15 июля текущего года зарегистрировано 3 327 случаев смерти от пневмонии. За аналогичный период 2019 года - 1 896 случаев. Рост в 1,75 раза", - сказал Алексей Цой.

Министр здравоохранения добавил, что больные пневмонией получают помощь на стационарном и амбулаторном уровне, в том числе с учетом всех случаев заболеваний, не исключающих COVID-19.

"Мы ведем детализированный учет всех случаев, так как это имеет важное значение при планировании необходимых ресурсов в кадровом обеспечении, финансовых средствах, оборудовании и лекарствах", - заключил Алексей Цой.

Ранее в Минздраве сообщали, что ждут ответа Всемирной организации здравоохранения о возможности включения заболевших атипичной пневмонией в общее число зараженных коронавирусной инфекцией. Если Минздрав примет решение объединить статистику, то официальное число зараженных коронавирусом резко возрастет: только с 1 по 8 июля 2020 года в стране зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии, сколько из них вызвано вирусами - неизвестно. В июне от нее умерло 628 человек.

Токаев предупредил, что пытаться увести в тень эту проблему не получится.

Между тем все большее число экспертов считает пневмонию проявлением коронавируса. Заведующий центром нейрохирургии в Алматы Мынжылкы Бердиходжаев попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой" и регистрировать случаи атипичной пневмонии как коронавирус. ВОЗ тоже считает, что имеющиеся случаи пневмонии в Казахстане "были просто неправильно диагностированы".

В Минздраве признали, что у больных пневмонией ПЦР-тест может показывать отрицательный результат на коронавирус. "Это допустимо, потому что коронавирусная инфекция из верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути, и тогда ПЦР не всегда показывает результат", - поясняла главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.