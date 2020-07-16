СМИ Казахстана запустили параллельный подсчет жертв COVID-19

Редакции семи новостных проектов в Казахстане запустили ресурс Umytpa.kz для публикации имен казахстанцев, умерших от коронавирусной инфекции. Журналисты полагают, что официальная статистика смертности не отражает реальную картину, и планируют самостоятельно собирать и проверять сведения об умерших, передает корреспондент «Ферганы».

Фото с сайта Aa.com.tr

В совместном заявлении редакций The Village Kazakhstan, Vlast.kz, «Медиазона Центральная Азия», Factcheck.kz, Радио «Азаттык», «За нами уже выехали» и «Тіл кеспек жоқ» сообщается, что ресурс Umytpa.kz (в переводе с казахского «не забывай») запускается, чтобы граждане могли знать реальное положение дел, численность и имена жертв COVID-19.

«Из официальной статистики о смертности (COVID-19) на сегодня видим, что 375 человек умерли за все время пандемии. Однако мы видим, что люди умирают в гораздо большем количестве, причем умирают от пневмонии, которая проходит с симптомами ковида. У нас были проблемы с тестированием, в какой-то момент (ПЦР) тестов не было вообще. <...> К тому же Минздрав всех запутал со статистикой, считая симптомных и бессимптомных (больных) сначала вместе, а потом отдельно. Это все вызывает огромные сомнения в реальном числе заболевших и особенно умерших от ковида. Поэтому для нас как граждан важно понять, что происходит, и чтобы люди, которые умерли во время пандемии, не остались забытыми», — прокомментировал создание нового ресурса «Фергане» главный редактор Factcheck.kz Павел Банников.

Его коллега гендиректор Vlast.kz Вячеслав Абрамов уточнил, что у журналистов нет задачи перепроверять данные Минздрава, но стоит задача «собрать как можно более полные сведения о людях, которые погибли от ковида в Казахстане». «Это могло быть журналистским расследованием одной редакции, но мы решили, чтобы это были открытые данные, которыми могли пользоваться все СМИ», — отметил Абрамов.