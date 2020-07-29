Какой приговор вынесли руководителю Центра информатизации, обвиняемому в даче взятки?

Приговор по делу руководителя Центра информатизации управления образования Костанайской области Анатолия ПАВЛИЧЕНКО огласили сегодня, 29 июля. Оглашение прошло в суде № 2 Костаная в онлайн-режиме.

Анатолий Павличенко (в правом нижнем углу)

28 июля Павличенко заключил процессуальное соглашение с государственным обвинителем о полном признании вины. Прокурор просил приговорить его к штрафу в 10-кратном размере от суммы взятки. Судья согласился с мнением гособвинения.

- Суд вынес обвинительный приговор с учетом процессуального заключения, - разъяснил суть приговора судья Еримхан КАДЫРБАЕВ. - Санкция по ч. 1 ст. 367, по которой обвинялся Паличенко, предусматривает наказание в виде 10-ти или 20-кратного штрафа от суммы взятки, либо лишения свободы сроком до 3 лет. Суд согласился с квалификацией обвинения и назначил минимальное наказание с учетом смягчающих обстоятельств.

В числе смягчающих обстоятельств судья назвал отсутствие судимости и наличие малолетних детей у Павличенко.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.