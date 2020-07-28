«Хотел отблагодарить человека» - Обвиняемый в даче взятки руководитель Центра информатизации заключил соглашение с гособвинением

Процесс в отношении руководителя Центра информатизации управления образования Костанайской области Анатолий ПАВЛИЧЕНКО продолжился в суде № 2 Костаная сегодня, 28 июля.

Фото из архива "НГ"

Согласно фабуле дела, Павличенко дал 10 000 тенге чиновнику из отдела образования Костаная, чтобы тот быстрее отправил поставщику очередной транш по договору госзакупок в размере более 9 млн тенге. Взятка была перечислена на банковскую карту.

Госзакупку на сумму 158 457 600 тенге проводил отдел образования Костаная на оказание услуг по дошкольному воспитанию и обучению. Тендер выиграло ТОО "Aniretake 2010", директором которого является ПАВЛИЧЕНКО Анастасия Владимировна. Так что можно предположить, что руководитель Центра информатизации действовал в интересах своей супруги.

По обвинительному заключению Павличенко проходит один. Имя и фамилия должностного лица из отдела образования Костаная, которому передавалась взятка, не указывается. На сегодняшнем судебном заседании, как и на прошлых, в качестве подсудимого присутствовал только Павличенко.

Кстати, на этот раз фабула дела яснее не стала и чиновника из отдела образования, который просил взятку так и не назвали.

Подсудимый Анатолий Павличенко заключил с государственным обвинителем процессуальное соглашение.

- В связи с чем я ходатайствую перед судом о минимальном наказании для подсудимого, - отметил в суде прокурор. - Наказание в виде штрафа в 10-кратном размере от суммы взятки, то есть в 100 000 тенге, без конфискации имущества. Но с лишением права Павличенко пожизненно занимать государственные должности.

Павличенко еще раз пояснил суду, что вину полностью признает, и добавил:

- Хотел отблагодарить человека, оказалось, что это нарушение. Хочу извиниться, что подвел коллег. Я столько лет проработал на госслужбе. И тут такая ошибка...

Адвокат подсудимого Сабиржан Турсунов заявил, что необходимая для погашения штрафа сумма у Павличенко уже есть, о чем свидетельствует выписка из банковского счета. В начале судебного заседания Павличенко собщил, что сейчас он работает в ТОО "Aniretake 2010".

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.