Вину в даче взятки в размере 10 000 тенге признал в суде руководитель Центра информатизации управления образования Костанайской области

Главное судебное разбирательство в отношении руководителя центра информатизации управления образования Костанайской области Анатолия ПАВЛИЧЕНКО началось в суде № 2 Костаная сегодня, 8 июля. Оно проходит в онлайн-режиме.

Адвокат Сабиржан Турсунов (сверху) и Анатолий Павличенко (снизу) / Кадр из видеосвязи

Еще до начала ГСР адвокат подсудимого подал ходатайство о заключении процессуального соглашения в связи с полным признанием вины своим подзащитным.

- Мы уже просили о заключении процессуального соглашения, - пояснил суду адвокат Сабиржан ТУРСУНОВ. - Но прокуратура нам отказывала, поэтому подаем ходатайство сейчас в рамках главного судебного разбирательства.

Судья Еримхан КАДЫРБАЕВ уточнил: если подсудимый «полностью признает свою вину и ничего не оспаривает», то имеет право на заключение процессуального соглашения. И поинтересовался, сколько нужно времени прокурору, чтобы его согласовать. Государственный обвинитель ответил, что потребуется около недели, чтобы обговорить все нюансы. Но это не означает, что прокуратура согласна на заключение процессуального соглашения, о своем решении гособвинитель объявит на следующем судебном заседании.

Согласно фабуле дела, Анатолий Павличенко передал взятку в размере 10 000 тенге чиновнику из отдела образования Костаная. Взятка перечислялась на карту должностному лицу за то, чтобы тот как можно быстрее отправил поставщику очередной транш по договору госзакупок. Общая сумма договора - более 158 млн тенге. Сумма очередного платежа - более 9 млн тенге.

Госзакупку на сумму 158 457 600 тенге проводил отдел образования Костаная на оказание услуг по дошкольному воспитанию и обучению. Тендер выиграло ТОО "Aniretake 2010", директором которого является ПАВЛИЧЕНКО Анастасия Владимировна. Так что можно предположить, что руководитель центра информатизации управления образования действовал в интересах своей супруги.

Примечательно, что по обвинительному заключению Павличенко проходит один. Имя и фамилия должностного лица из отдела образования Костаная, которому передавалась взятка в 10 000 тенге, не указывается. В суде присутствовал только Павличенко.

Анатолий Павличенко - кандидат физико-математических наук. В 2015 году работал директором костанайской школы-гимназии № 18. В том же году получил премию «Шабыт» как успешный руководитель.

В 2016 году руководил отделом образования Костанайского района, в 2018-м был назначен руководителем Центра информатизации и оценки качества образования управления образования Костанайской области.